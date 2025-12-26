تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد مدرجات شبه فارغة… خطوة جريئة لإنعاش جمهور كأس أمم إفريقيا
Lebanon 24
26-12-2025
|
10:24
أقرت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا المقامة في
المغرب
، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
، فتح أبواب الملاعب أمام الجماهير مجانًا بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباريات، في خطوة تهدف إلى رفع نسب الحضور الجماهيري.
وجاء هذا القرار عقب تسجيل ضعف ملحوظ في الإقبال خلال الدقائق الأولى من مباريات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، إذ بدت مدرجات ملعب أدرار في أكادير شبه فارغة خلال مباراة الكاميرون والغابون، رغم سعته البالغة 45 ألف متفرج، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وشهدت مواجهة مصر وزيمبابوي على الملعب ذاته مشهدًا مشابهًا، حيث حضر المئات فقط أثناء عزف النشيدين الوطنيين، قبل أن يرتفع العدد تدريجيًا ليبلغ 28 ألفًا و200 متفرج مع اقتراب نهاية اللقاء، ما أدى إلى ارتباك في تنظيم عملية الدخول في بعض المداخل.
واستفادت مباريات أخرى من هذا الإجراء، بينها لقاءا الكونغو
الديمقراطية
وبنين، وتونس وأوغندا، فيما أطلق رواد مواقع التواصل على المبادرة تسمية "كأس أمم إفريقيا للشعب".
وتضع السلطات المغربية امتلاء الملاعب في صدارة أولوياتها، في إطار سعيها إلى إنجاح البطولة، ودعم طموح منتخبها الوطني لإحراز اللقب لأول مرة منذ نصف قرن، بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لاستضافة
كأس العالم
2030 بالشراكة مع
إسبانيا
والبرتغال.
