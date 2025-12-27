تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
27-12-2025
|
10:01
صعد
مانشستر سيتي
إلى صدارة
الدوري الإنكليزي
الممتاز مؤقتا بعدما حقق فوزا شاقا على مضيفه
نوتنغهام
فورست بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة اليوم السبت.
ويدين "سيتي" بالفضل في هذا الفوز لنجمه الفرنسي من أصل جزائري، ريان شرقي، الذي صنع الهدف الأول لزميله
الهولندي
تيغاني ريندرز في الدقيقة 48، وسجل الثاني بنفسه في الدقيقة 83.
بينما أحرز أوماري هاتشينسون هدف نوتنغهام الوحيد في الدقيقة 54.
وواصل
مانشستر
سيتي سلسلة انتصاراته المتتالية للجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويعتلي الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن
أرسنال
الذي يستضيف
برايتون
في وقت لاحق اليوم السبت. (روسيا اليوم)
