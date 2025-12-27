مانشستر سيتي يعتلي صدارة الدوري الإنكليزي

صعد إلى صدارة الممتاز مؤقتا بعدما حقق فوزا شاقا على مضيفه فورست بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة اليوم السبت.

ويدين "سيتي" بالفضل في هذا الفوز لنجمه الفرنسي من أصل جزائري، ريان شرقي، الذي صنع الهدف الأول لزميله تيغاني ريندرز في الدقيقة 48، وسجل الثاني بنفسه في الدقيقة 83.



بينما أحرز أوماري هاتشينسون هدف نوتنغهام الوحيد في الدقيقة 54.

وواصل سيتي سلسلة انتصاراته المتتالية للجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويعتلي الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن الذي يستضيف في وقت لاحق اليوم السبت. (روسيا اليوم)