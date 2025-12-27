فريق من دوري الدرجة الثانية يطيح بالأهلي خارج كأس مصر

ودع فريق الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة بعد الخسارة 1-2 أمام للاتصالات أحد أندية الدرجة الثانية ضمن منافسات دور الـ32 السبت.



ويبقى الأهلي الأكثر تتويجاً بكأس مصر برصيد 39 لقباً، لكنه غاب عن آخر موسمين من البطولة بسبب انسحابه من الموسم قبل الماضي الذي ترتب عليه حرمانه من المشاركة في الموسم الماضي.

