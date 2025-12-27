تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فريق من دوري الدرجة الثانية يطيح بالأهلي خارج كأس مصر

Lebanon 24
27-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1460750-639024767899668023.png
Doc-P-1460750-639024767899668023.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ودع فريق الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصر لكرة القدم المسابقة بعد الخسارة 1-2 أمام المصرية للاتصالات أحد أندية دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات دور الـ32 السبت.

ويبقى الأهلي الأكثر تتويجاً بكأس مصر برصيد 39 لقباً، لكنه غاب عن آخر موسمين من البطولة بسبب انسحابه من الموسم قبل الماضي الذي ترتب عليه حرمانه من المشاركة في الموسم الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية مصر: لا بديل عن الانتقال فورا للمرحلة الثانية من خطة غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النجمة يطيح بالعهد.. ويتصدر الدوري
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق أمن الدولة شارك في كأس الميلاد للقوى المسلحة للرماية بالمسدس
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فريق الأنصار في صدارة الدوري اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس مصر لكرة القدم

لكرة القدم

كرة القدم

كأس مصر

المصرية

بطولة ب

مصرية

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:33 | 2025-12-28
Lebanon24
06:08 | 2025-12-28
Lebanon24
04:54 | 2025-12-28
Lebanon24
03:12 | 2025-12-28
Lebanon24
02:41 | 2025-12-28
Lebanon24
01:15 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24