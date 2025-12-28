تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

"فينيسيوس" بين التمديد والرحيل… وريال مدريد يدرس خطة الطوارئ

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:15
لا يزال ملف تمديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد عالقًا دون حسم، في وقت يعمل فيه النادي الملكي على إغلاقه قبل حلول صيف العام المقبل، تجنّبًا لاحتمال خسارة اللاعب مستقبلًا من دون مقابل.

ويرتبط فينيسيوس، البالغ 25 عامًا، بعقد يمتد حتى حزيران 2027، إلا أن إدارة ريال مدريد، وفق ما تتداوله تقارير إعلامية إسبانية، تدفع باتجاه تثبيت استمراره بعقد جديد خلال المرحلة المقبلة.

وفي حال تعثّرت المفاوضات، قد يضطر النادي إلى فتح الباب أمام خيار التخلي عنه، لتفادي تكرار سيناريو الرحيل المجاني الذي يشكّل هاجسًا دائمًا في مكاتب الإدارة.

وفي هذا السياق، كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن ريال مدريد بدأ يبلور تصوّرًا أوليًا لمرحلة ما بعد فينيسيوس، يقوم على استهداف لاعب وسط باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينيا، في سوق الانتقالات الصيفية، في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع الجناح البرازيلي.

وبحسب المصدر ذاته، ترى إدارة النادي أن التعاقد مع فيتينيا، البالغ 25 عامًا والمتوّج أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي، قد يساهم في سدّ الفراغ المتزايد في خط الوسط، عقب رحيل عدد من الأسماء المؤثرة في المواسم الماضية.

وتقدّر الإدارة المدريدية أن أي عملية بيع محتملة لفينيسيوس قد تدرّ أكثر من 100 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن توجيهه لتمويل صفقة فيتينيا، رغم إدراكها أن إنجازها لن يكون سهلًا.

غير أن هذا السيناريو يصطدم بمعطيات معقّدة، أبرزها ارتباط اللاعب البرتغالي بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى حزيران 2029، إلى جانب تمسّك النادي الفرنسي به، ما يجعل الفكرة أقرب إلى طرح نظري منها إلى خيار عملي قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، وفق ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

(الصحافة الإسبانية)
