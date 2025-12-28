تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا في "الكان".. والغابون في مأزق
Lebanon 24
28-12-2025
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان منتخب موزمبيق، الأحد، على موعد مع التاريخ في بطولة
كأس الأمم
الأفريقية
لكرة القدم
، بعدما حقق أول انتصار في تاريخه بالمسابقة القارية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.
وحقق منتخب موزمبيق انتصارا مثيرا 3 / 2 على منتخب الغابون، الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للبطولة المقامة حاليا في
المغرب
.
وبادر فيصل بنجال بالتسجيل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 37، فيما أضاف زميله جيني كاتامو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.
وقلص النجم المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ الفارق بتسجيله الهدف الأول للغابون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن ديوغو كاليلا أضاف الهدف الثالث لموزمبيق في الدقيقة 52.
وأشعل أليكس موكيتو موسوندا اللقاء من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للغابون في الدقيقة 76، ليحاول المنتخب الملقب بـ(الفهود) إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.
وحصد منتخب موزمبيق أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، لينعش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة، علما بأنه خسر مباراته الأولى في المجموعة صفر / 1 أمام كوت ديفوار.
في المقابل، بقي منتخب الغابون في ذيل الترتيب بلا نقاط، ليتأزم موقفه في التأهل لمرحلة خروج المغلوب، قبل لقائه مع منتخب كوت ديفوار في
الجولة الأخيرة
.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات
الست
بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
ومن المقرر أن يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكاميرون في وقت لاحق من مساء اليوم، بنفس الجولة.
