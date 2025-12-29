في 2026.. 5 تحديات صعبة تنتظر كريستيانو رونالدو

مع اقتراب عام 2025 من نهايته، تتركز أنظار العالم على الفصل الأخير الأكثر إثارة في مسيرة كرة القدم.



بالنسبة للأسطورة ، لن يكون عام 2026 مجرد رقم على التقويم، بل مرحلة حاسمة قد تُحدد إن كان سيُعتبر أعظم لاعب في التاريخ أو نهاية رحلة أسطورية بدأت قبل أكثر من ربع قرن.



إليك أبرز 5 تحديات تنتظر الدون في عامه الأبرز:



1. مونديال 2026: الفرصة الأخيرة



رونالدو يسعى للمشاركة في للمرة السادسة، وهو رقم قياسي لم يسبق لأحد الوصول إليه.

المهمة ليست المشاركة فحسب، بل قيادة المنتخب البرتغالي للوصول إلى منصة التتويج في بطولة تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، وتحقيق اللقب الوحيد الذي ينقص خزانته.



2. اللعب في سن الـ41



في شباط 2026، سيبلغ رونالدو 41 عامًا، ما يجعله أحد أقدم المهاجمين المشاركين في كأس العالم.

التحدي هنا الحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب الإصابات، مع الالتزام بنظام صارم للتدريب والتغذية، لإثبات أن العمر ليس سوى رقم.



3. مطاردة الألف هدف



بحلول نهاية 2025، تجاوز رصيد رونالدو 950 هدفًا رسميًا، والوصول إلى 1000 هدف في 2026 يُعد مهمة صعبة، تتطلب معدل تهديفي مرتفع مع نادي النصر والمنتخب.

هذا الهدف الكبير محفز لكنه قد يفرض ضغطًا إضافيًا، خصوصًا عندما يحتاج الفريق إلى اللعب الجماعي أكثر من التركيز على الأرقام الفردية.



4. المجد القاري مع العالمي



قبل المونديال، يهدف رونالدو لإنهاء موسمه مع النصر السعودي بلقب روشن أو دوري أبطال آسيا، لتأكيد نجاحه ليس مادياً فحسب، بل رياضياً أيضًا.

التحدي يكمن في المنافسة الشرسة مع الأندية الكبرى في وآسيا، ورغبته في ترك بصمة تاريخية في القارة الصفراء.



5. لحظة الوداع الدولي



تُعد الاعتزال الدولي أصعب اللحظات نفسيًا، حيث يُفترض أن تكون 2026 محطة وداعه للمنتخب البرتغالي.

المهمة هي إدارة هذه اللحظة بذكاء، لتكون رحلة وداع مشرفة، مع قبول دوره كقائد موجه إذا اقتضى الأمر، وليس مجرد مسجل للأهداف. (آرم نيوز)

Advertisement