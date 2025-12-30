تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

نيوكاسل يواجه بيرنلي لإحياء آماله الأوروبية

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:11
يسعى نادي نيوكاسل يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يزور بيرنلي على ملعب «تيرف مور»، بعد سلسلة من النتائج المخيبة بعيدا عن «سانت جيمس بارك».

ويواجه نيوكاسل تحديًا كبيرًا خارج أرضه هذا الموسم، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط وحصد 6 نقاط من أصل 9 مباريات خارج الديار، ما يجعله بحاجة ماسة إلى الانتصار لإحياء آماله في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وأكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل السابق لبيرنلي، صعوبة المباراة على هذا الملعب، مشددًا على أهمية تقديم الفريق أفضل أداء ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية ترفع معنويات اللاعبين وتكافئ الجماهير الوفية التي تتنقل لدعم الفريق.

وأشار هاو إلى أن تذبذب الأداء أحيانًا يعود لضغوط خوض المباريات في دوري أبطال أوروبا، وخوض مباراة كل يومين أو ثلاثة، وهو الأمر الذي عانى منه الفريق الموسم الماضي أيضًا، مؤكداً أن أسلوب اللعب المكثف لا يزال قائمًا، كما ظهر في الأداء القوي للشوط الأول أمام تشيلسي مؤخرًا.

ورغم الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، أعرب هاو عن تفاؤله بتطور مستوى الفريق في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن النتائج لا تعكس دائمًا الأداء الفعلي للاعبين على أرض الملعب، وأن الفريق يقترب من استعادة توازنه المعتاد.

الدوري الإنجليزي الممتاز

دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد

الأوروبي

نيوكاسل

مانشستر

يونايتد

أوروبا

تابع
