رياضة
في مباراة الحسم ضد تنزانيا.. ما السيناريو الكارثي الذي يسعى منتخب تونس إلى تجنبه؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
07:59
يتأهب المنتخب
التونسي
للعب الورقة الأخيرة والحاسمة مساء اليوم في مواجهة نظيره التنزاني لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من
المجموعة الثالثة
لكأس أمم إفريقيا 2025.
وينتظر أن تكون مواجهة
تونس
وتنزانيا حاسمة بين المنتخبين، مع أفضلية طفيفة لنسور
قرطاج
الذين يملكون 3 نقاط في حين حصلت تنزانيا على نقطة واحدة من التعادل أمام أوغندا والخسارة من
نيجيريا
.
ويملك منتخب تونس عدة فرضيات للحصول على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الستة عشر عن المجموعة الثالثة ومرافقة المنتخب النيجيري متصدرا، أسهلها على الإطلاق الفوز لتجنب أية حسابات.
ويمنح الانتصار منتخب نسور قرطاج المركز الثاني لأن الصدارة محسومة لنيجيريا (المواجهات المباشرة مع تونس)، كما أن التعادل يؤهلهم أيضا للدور ذاته في المركز الثاني.
ويمكن القول إن منتخب تونس في موقع جيد رغم خيبة الأمل أمام نيجيريا، وردود الأفعال الغاضبة في الأوساط الكروية، فحتى الخسارة أمام تنزانيا قد تؤهلهم للدور المقبل ولكن بشرط أن تصبّ نتيجة مباراة نيجيريا وأوغندا في الجولة ذاتها في مصلحة للنسور.
ومقابل 3 فرضيات تؤهلهم للدور الثاني، سيعمل نسور قرطاج على الفوز أو التعادل أمام تنزانيا لتفادي الإقصاء بسيناريو كارثي وغير متوقع، يرتبط أساسا بمباراة نيجيريا وأوغندا في الوقت الذي تدور فيه مواجهة تونس ـ تنزانيا.
وفي حال خسارة المنتخب التونسي أمام تنزانيا، وفوز أوغندا على نيجيريا سيتجرع نسور قرطاج خيبة مريرة بالإقصاء من دور المجموعات، لأنه في تلك الحالة سينهي الدور الأول رابعا وأخيرا في مجموعته مقابل تأهل نيجيريا متصدرة وأوغندا ثانية وتنزانيا ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. (إرم نيوز)
المجموعة الثالثة
عادل أمام
التونسي
نيجيريا
النيجير
فادي ال
السينا
قرطاج
