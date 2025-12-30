تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
تونس تتأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد تعادلها مع تنزانيا
Lebanon 24
30-12-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضمنت
تونس
العبور إلى دور الستة عشر لكأس الأمم
الأفريقية
لكرة القدم
بعد تعادلها 1-1 مع تنزانيا، بعدما فرطت في تقدمها بهدف
إسماعيل
الغربي
، لترافق
نيجيريا
التي فازت 3-1 على أوغندا لتحقق العلامة الكاملة في
المجموعة الثالثة
اليوم الثلاثاء.
ولدى تونس أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق خمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة. كما ضمنت تنزانيا التأهل بعدما جمعت نقطتين لتتقدم بصفتها إحدى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث. وتذيلت أوغندا المجموعة بنقطة واحدة.
تقدم لكم وكالة
رويترز
عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.
