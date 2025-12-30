تونس تتأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد تعادلها مع تنزانيا

ضمنت العبور إلى دور الستة عشر لكأس الأمم بعد تعادلها 1-1 مع تنزانيا، بعدما فرطت في تقدمها بهدف ، لترافق التي فازت 3-1 على أوغندا لتحقق العلامة الكاملة في اليوم الثلاثاء.

ولدى تونس أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق خمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة. كما ضمنت تنزانيا التأهل بعدما جمعت نقطتين لتتقدم بصفتها إحدى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث. وتذيلت أوغندا المجموعة بنقطة واحدة.

