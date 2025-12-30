المجبري يتحمل مسؤولية تعادل تونس أمام تنزانيا في أمم أفريقيا

أعلن لاعب وسط منتخب ، ، أنه يتحمل مسؤولية تعادل منتخب بلاده أمام تنزانيا بنتيجة 1 - 1، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لكأس أمم بالمغرب.

وقال المجبري، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «كنا نطمح لتحقيق الفوز، لكننا نجحنا في تحقيق الهدف الأهم، وهو التأهل إلى الدور الثاني».

وأضاف: «حاولنا السيطرة على ، لكننا ارتكبنا عدداً كبيراً من الأخطاء».

واختتم حديثه قائلاً: «ارتكبت خطأً تسبب في هدف التعادل لمنتخب تنزانيا، ولو لم يحدث هذا الخطأ لكنا فزنا بالمباراة».

وكان منتخب تونس قد جمع 4 نقاط في دور المجموعات، ليتأهل برفقة التي تصدرت المجموعة بـ9 نقاط، وتنزانيا ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره المالي يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ16.