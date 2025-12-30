تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

المجبري يتحمل مسؤولية تعادل تونس أمام تنزانيا في أمم أفريقيا

Lebanon 24
30-12-2025 | 16:50
أعلن لاعب وسط منتخب تونس، حنبعل المجبري، أنه يتحمل مسؤولية تعادل منتخب بلاده أمام تنزانيا بنتيجة 1 - 1، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وقال المجبري، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «كنا نطمح لتحقيق الفوز، لكننا نجحنا في تحقيق الهدف الأهم، وهو التأهل إلى الدور الثاني».

وأضاف: «حاولنا السيطرة على الكرة، لكننا ارتكبنا عدداً كبيراً من الأخطاء».

واختتم حديثه قائلاً: «ارتكبت خطأً تسبب في هدف التعادل لمنتخب تنزانيا، ولو لم يحدث هذا الخطأ لكنا فزنا بالمباراة».

وكان منتخب تونس قد جمع 4 نقاط في دور المجموعات، ليتأهل برفقة نيجيريا التي تصدرت المجموعة بـ9 نقاط، وتنزانيا ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس نظيره المالي يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ16.

تونس تتأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد تعادلها مع تنزانيا
من هو منافس الجزائر في ثمن نهائي أمم أفريقيا؟
قبل جولة الحسم.. هذا موقف مجموعات أمم إفريقيا
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
المجموعة الثالثة

حنبعل المجبري

نيجيريا

أفريقيا

المغرب

الكرة

حنبعل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24