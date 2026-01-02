تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

لخلافة النجم المصري محمد صلاح في ليفربول.. اليكم اقرب لاعبين

Lebanon 24
02-01-2026 | 02:40
Doc-P-1462704-639029438490934720.jpg
Doc-P-1462704-639029438490934720.jpg photos 0
نشر موقع Sports Mole قائمة بـ5 لاعبين مرشحين ليكونوا بدائل محتملين للنجم المصري محمد صلاح في حال قرر ليفربول التحرك لتعويضه خلال سوق الانتقالات الشتوية.
قد يجد نادي ليفربول مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثاني، نفسه مضطرا للبحث عن حل محتمل لتعويض النجم محمد صلاح، في ظل الغموض الذي يلف مستقبله داخل ملعب "آنفيلد".

وكان صلاح بلا شك أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025، إلا أن مستواه شهد تراجعا نسبيا في موسم 2025-2026، وهو تراجع يعزوه البعض إلى الخلافات الفنية مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

 وكشفت تصريحات صلاح العلنية ضد سلوت، في أوائل كانون الاول الماضي، عن وجود توتر واضح في العلاقة بين الطرفين، ما أثار تساؤلات واسعة حول إمكانية استمرارهما في العمل معا خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، نشر موقع Sports Mole قائمة تضم 5 لاعبين مرشحين ليكونوا بدائل في حال رحيل محمد صلاح غن ليفربول، وهم:

يعد مايكل أوليسيه المرشح الأبرز في هذه القائمة، لو لم يكن نادي بايرن ميونخ يرجح أن يرفض أي عروض للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتلك الجناح الفرنسي خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تجربته السابقة مع كريستال بالاس، ولا يوجد شك حول قدرته على التأقلم مع متطلبات الكرة الإنجليزية.

وأفادت تقارير سابقة بأن ليفربول أبدى اهتماما باللاعب البالغ من العمر 24 عاما، ومع استمرار ارتباط اسمه بالعودة إلى "البريميرليغ"، يبقى مطروحا ضمن الخيارات المحتملة لإدارة "الريدز".
قد يتطلب التعاقد مع رودريغو دفع مبلغ مالي كبير، لكن موهبته لا جدال فيها، وقد يبدي ليفربول اهتماما جديا به في حال ظهرت مؤشرات على إمكانية رحيله عن ريال مدريد.

وسيطر كل من البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي على الخط الهجومي في الفريق الملكي، ما دفع رودريغو للقيام بأدوار تكتيكية أقل تحررا، على حساب أسلوبه الهجومي المعتاد.

كما لم يحصل اللاعب البرازيلي على فرص كافية تحت قيادة تشابي ألونسو، وهو ما قد يدفعه للتفكير في مغادرة "لوس بلانكوس".
قد يتجه ليفربول نحو كريم أديمي، جناح دورتموند، خاصة أن قيمته السوقية قد تصل إلى نحو 20 مليون جنيه إسترليني فقط.

ورغم التوقعات الكبيرة التي رافقته عند انتقاله من ريد بول سالزبورغ إلى دورتموند في صيف 2022، فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لم يحقق الأرقام المنتظرة، حيث سجل سبعة أهداف فقط في الدوري.

ويتميز أديمي بقدرته على اللعب على الجناحين، كما بلغت سرعته القصوى 36.18 كم/ساعة في الدوري الألماني خلال موسم 2024-2025، مسجلًا تاسع أسرع سرعة في المسابقة.
يلعب جناح لايبزيغ على كلا الطرفين، ورغم اعتماده على قدمه اليمنى، فإن قدرته على المراوغة والانطلاق من الأطراف قد تمنح ليفربول حلولا هجومية إضافية.

ويبلغ ديوماندي من العمر 19 عاما فقط، لكنه أظهر مؤشرات واعدة، حيث بلغ متوسط تسديداته 2.5 تسديدة في المباراة الواحدة خلال موسم 2025-2026، وسجل ستة أهداف في أول 888 دقيقة له في الدوري الألماني.

ورغم صغر سنه، فإن دمجه تدريجيا إلى جانب لاعبين ذوي خبرة قد يمنحه فرصة التطور دون الضغط عليه، مع إمكانية توظيفه في أكثر من مركز هجومي.
لم يثبت يانكوبا مينته بعد قدرته على تعويض محمد صلاح بشكل مباشر، لكنه قد يُمثل إضافة مختلفة لأسلوب لعب ليفربول.

وفي حال تحملِ مهاجمين مثل ألكسندر إيزاك وهوغو إيكيتيكي العبء التهديفي، فإن وجود جناحين قادرين على المراوغة وصناعة الفرص سيكون عنصرا مهما.

ويعد جناح برايتون، البالغ من العمر 21 عاما، من أكثر اللاعبين إرسالا للعرضيات في الدوري حتى الجولة 19، بواقع 82 تمريرة عرضية، إلى جانب سرعته ومهاراته الفردية؛ ما يجعله خيارا مناسبا لمشروع آرني سلوت الفني، مع توقعات منطقية بالنظر إلى عمره وحداثة تجربته.
