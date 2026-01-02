تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

غرقًا.. وفاة سبّاح عربي من ذوي الهمم تحت الماء

Lebanon 24
02-01-2026 | 08:26
استفاق الوسط الرياضي المصري، اليوم الجمعة، على خبر وفاة السباح الشاب جون ماجد (18 عاماً)، أحد أبطال ذوي الهمم، بعد بقائه نحو أسبوعين في العناية المركزة.

وبحسب ما ورد في التقارير الطبية وشهادات شهود، بدأت الواقعة منتصف كانون الأول حين كان جون يتدرّب داخل حمام سباحة ناديه في مصر الجديدة، قبل أن يتعرض لإعياء مفاجئ وتشنجات أثناء وجوده في المياه، ما أفقده القدرة على الحركة وتسبب بابتلاع كميات من الماء.

وقالت والدة السباح إن نجلها فقد الوعي مرتين خلال التمرين من دون تدخل يمنع تفاقم الوضع، فيما أشار شهود إلى أنه سقط أثناء نقله إلى المستشفى على مقعد متحرك، ما أدى إلى إصابة في الرأس زادت تدهور حالته.

ونقل مصدر طبي أن جون وصل إلى المستشفى وقلبه متوقف، وتمكن الأطباء من إنعاشه بعد نحو 30 دقيقة، لكن نقص الأكسجين أدى إلى توقف كامل لوظائف المخ، وبقي على أجهزة التنفس الاصطناعي لأسبوعين قبل وفاته اليوم.

وتأتي الحادثة بعد أسابيع من وفاة السباح الناشئ يوسف محمد (12 عاماً) خلال بطولة الجمهورية، في واقعة دفعت الاتحاد المصري للسباحة إلى تجميد نشاطه على خلفية تحقيقات النيابة. وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الرياضة تواصلها مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية بشأن إجراءات متابعة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، مؤكدة استلام أوراق القضية من النيابة العامة للوقوف على المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافيها.

كما قررت النيابة إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة وعدد من المسؤولين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد تحقيقات قالت إنها كشفت مخالفات وتقصيراً أدى إلى غرق الطفل دون إنقاذ فوري. (العربية)
