وداع مدرّب الأساطير.. رحيل إيان بالدينغ عن 87 عاماً

توفي مدرب الخيول إيان بالدينغ، الذي قاد الحصان الشهير "ميل ريف" للفوز بـ"الديربي" و"جائزة قوس النصر" عام 1971، ودرب لاحقاً العدّاءة البارزة "لوكسونغ" في سلسلة انتصارات كبرى، عن عمر 87 عاماً، وفق بيان لعائلته صدر يوم الجمعة.



وقالت العائلة عبر صفحة "إسطبلات بارك هاوس" على "إنستغرام" إن بالدينغ كان "رجلاً عائلياً رائعاً" و"مدرباً ناجحاً جداً" و"رياضياً لامعاً"، مؤكدة أنه سيُفتقد بشدة.



وتسلّم بالدينغ رخصة التدريب في الإسطبل التاريخي قرب كينغسكلير في بيركشاير عام 1964 وهو في السادسة والعشرين، بعد وفاة حماه بيتر هاستينغز-باس، وسجّل سريعاً حضوراً لافتاً مع انتصارات في "رويال أسكوت" عامي 1964 و1965.



وكان بالدينغ قد حقق نجاحات كفارس هاوٍ في سباقات القفز، قبل أن يرسّخ مكانته في سباقات الخيل المسطحة مع بروز "ميل ريف" في عمر السنتين عام 1969، ثم حلوله ثانياً في "2000 غينيز" عام 1970، قبل أن يواصل حصد الألقاب ويجمع في موسم 1971 بين "الديربي" و"إكليبس ستيكس" و"الملك السادس والملكة إليزابيث ستيكس" ثم "قوس النصر" في لونغشامب. وتوقف مشوار "ميل ريف" لاحقاً بسبب كسر في الساق خلال تدريب روتيني في "آب 1972"، مع إنقاذه ليصبح فحلاً في المزرعة الوطنية.



ومن خيول بالدينغ البارزة أيضاً "غلينت أوف غولد" الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى، و"سيلكيرك" بطل " إليزابيث الثانية ستيكس" عام 1991، إضافة إلى "لوكسونغ" التي تألقت في سباقات السرعة خلال عامي 1993 و1994، وحققت انتصارات كبرى بينها "نونثورب ستيكس" عام 1993 و" دو لاباي" عامي 1993 و1994.



وعمل بالدينغ لسنوات مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وحقق معها انتصارات من بينها "موسيدورا ستيكس" مع "إسكوريال"، ودرّب "إنسولار" للفوز بـ"كأس الملكة الأم" عام 1988، وكانت الأميرة الملكية من بين من امتطوا الخيل.



واستمر الإرث العائلي في التدريب، إذ تولى ابنه أندرو رخصة التدريب في "بارك هاوس" عام 2002، فيما نعته ابنته كلير ووصفت والدها بأنه كان "شجاعاً، مرحاً، وساحراً" و"مدرباً رائعاً" و"فارساً ماهراً". (ذا غارديان)

Advertisement