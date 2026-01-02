تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

وداع مدرّب الأساطير.. رحيل إيان بالدينغ عن 87 عاماً

Lebanon 24
02-01-2026 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1462899-639029723655813051.png
Doc-P-1462899-639029723655813051.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي مدرب الخيول البريطاني إيان بالدينغ، الذي قاد الحصان الشهير "ميل ريف" للفوز بـ"الديربي" و"جائزة قوس النصر" عام 1971، ودرب لاحقاً العدّاءة البارزة "لوكسونغ" في سلسلة انتصارات كبرى، عن عمر 87 عاماً، وفق بيان لعائلته صدر يوم الجمعة.

وقالت العائلة عبر صفحة "إسطبلات بارك هاوس" على "إنستغرام" إن بالدينغ كان "رجلاً عائلياً رائعاً" و"مدرباً ناجحاً جداً" و"رياضياً لامعاً"، مؤكدة أنه سيُفتقد بشدة.

وتسلّم بالدينغ رخصة التدريب في الإسطبل التاريخي قرب كينغسكلير في بيركشاير عام 1964 وهو في السادسة والعشرين، بعد وفاة حماه بيتر هاستينغز-باس، وسجّل سريعاً حضوراً لافتاً مع انتصارات في "رويال أسكوت" عامي 1964 و1965.

وكان بالدينغ قد حقق نجاحات كفارس هاوٍ في سباقات القفز، قبل أن يرسّخ مكانته في سباقات الخيل المسطحة مع بروز "ميل ريف" في عمر السنتين عام 1969، ثم حلوله ثانياً في "2000 غينيز" عام 1970، قبل أن يواصل حصد الألقاب ويجمع في موسم 1971 بين "الديربي" و"إكليبس ستيكس" و"الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس" ثم "قوس النصر" في لونغشامب. وتوقف مشوار "ميل ريف" لاحقاً بسبب كسر في الساق خلال تدريب روتيني في "آب 1972"، مع إنقاذه ليصبح فحلاً في المزرعة الوطنية.

ومن خيول بالدينغ البارزة أيضاً "غلينت أوف غولد" الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى، و"سيلكيرك" بطل "الملكة إليزابيث الثانية ستيكس" عام 1991، إضافة إلى "لوكسونغ" التي تألقت في سباقات السرعة خلال عامي 1993 و1994، وحققت انتصارات كبرى بينها "نونثورب ستيكس" عام 1993 و"بري دو لاباي" عامي 1993 و1994.

وعمل بالدينغ لسنوات مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وحقق معها انتصارات من بينها "موسيدورا ستيكس" مع "إسكوريال"، ودرّب "إنسولار" للفوز بـ"كأس الملكة الأم" عام 1988، وكانت الأميرة الملكية من بين من امتطوا الخيل.

واستمر الإرث العائلي في التدريب، إذ تولى ابنه أندرو رخصة التدريب في "بارك هاوس" عام 2002، فيما نعته ابنته كلير ووصفت والدها بأنه كان "شجاعاً، مرحاً، وساحراً" و"مدرباً رائعاً" و"فارساً ماهراً". (ذا غارديان)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدرب ليفربول يعلق على إمكانية رحيل صلاح بعد كأس إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فنزويلا تُفرج عن 87 موقوفًا اعتُقلوا بعد احتجاجات إعادة انتخاب مادورو
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد إنريكي كولار عن 91 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله مدرب ليفربول عن عودة محمد صلاح بعد كأس أمم إفريقيا!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:41:39 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطاني

الملكة

رياضي

سكوري

كوريا

جورج

الحص

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:11 | 2026-01-02
Lebanon24
15:23 | 2026-01-02
Lebanon24
13:15 | 2026-01-02
Lebanon24
12:30 | 2026-01-02
Lebanon24
11:32 | 2026-01-02
Lebanon24
10:46 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24