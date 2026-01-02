تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

هذا ما فعله رونالدو عقب خسارة النصر أمام الأهلي

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:11
بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير راضٍ عن خسارة فريقه النصر أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب صافرة النهاية، ظهرت علامات الحزن والحسرة على رونالدو (40 عامًا)، إذ غادر أرضية الملعب مباشرة دون مصافحة زملائه في الفريق أو لاعبي الأهلي، كما لم يتوجه لتحية الجماهير، على عكس ما اعتاد عليه في المباريات السابقة.

وتجمّد رصيد النصر عند 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

