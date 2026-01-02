هذا ما فعله رونالدو عقب خسارة النصر أمام الأهلي

بدا النجم غير راضٍ عن خسارة فريقه النصر أمام الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من .

وعقب صافرة النهاية، ظهرت علامات الحزن والحسرة على (40 عامًا)، إذ غادر أرضية الملعب مباشرة دون مصافحة زملائه في الفريق أو لاعبي الأهلي، كما لم يتوجه لتحية الجماهير، على عكس ما اعتاد عليه في المباريات السابقة.

وتجمّد رصيد النصر عند 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.