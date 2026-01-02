ماكنتاير يُشعل حربه مع رودز

تفاقمت المواجهة بين وبطل "WWE" كودي رودز خلال عرض "سماكداون" الذي أُقيم في "2 كانون الثاني" من مركز "كي بانك" في "بوفالو" بولاية " "، بعدما تحولت الرسائل المتبادلة إلى استفزاز شخصي مباشر.



وظهر رودز أمام الجمهور منتظراً إعلان ماكنتاير عن شروط مباراة "مراحل الجحيم الثلاث" المرتقبة في " " الأسبوع المقبل، قبل أن يظهر ماكنتاير عبر الشاشة العملاقة برسالة أعلن فيها الشروط الثلاثة: "مباراة عادية"، و"التثبيت في أي مكان"، ثم "مباراة داخل قفص حديدي".



ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ توجه ماكنتاير إلى سيارة رودز المتنقلة، وأخذ صورة تجمع رودز بوالده "داستي رودز"، ثم رماها أرضاً وكسرها وداس عليها حتى حطم الإطار بالكامل، ما دفع رودز للاندفاع إلى .



وعاد ماكنتاير إلى الحلبة أمام سلة مهملات، ومع وصول رودز قام بإضاءة الشاشة، في مشهد بدا أنه ترك رودز "محطماً"، بينما حاول مسؤولو "WWE" منعه من الدخول وسط تأثر واضح عليه. (itr wrestling)

Advertisement