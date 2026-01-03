تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
في الدوري السعودي.. لاعب تعرّض لصفعة
Lebanon 24
03-01-2026
|
02:03
شهدت مواجهة "النصر" و"الأهلي" على ملعب "الإنماء" في جدة ضمن "
الدوري السعودي للمحترفين
" مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
عند الدقيقة "90+" ومع تقدم "الأهلي" "3-2"، حصل "النصر" على خطأ بعد عرقلة "صالح أبو الشامات" لـ"كينغسلي
كومان
" قرب منتصف الملعب. وظهر
جواو
فيليكس
غاضباً قبل أن يقترب من "أبو الشامات" ويوجه له كلمات، ليتدخل اللاعبون ويحدث تدافع.
وخلال الاشتباك، وجه "علي مجرشي" صفعة لـ"فيليكس"، ليشهر الحكم "عرفان بيليتو" بطاقة حمراء في وجه "مجرشي"، ويكمل "الأهلي" الدقائق الأخيرة بـ"10" لاعبين.
وحسم "الأهلي" نقاط المباراة لصالحه بالفوز "3-2".
