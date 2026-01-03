في الدوري السعودي.. لاعب تعرّض لصفعة

شهدت مواجهة "النصر" و"الأهلي" على ملعب "الإنماء" في جدة ضمن " " مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.عند الدقيقة "90+" ومع تقدم "الأهلي" "3-2"، حصل "النصر" على خطأ بعد عرقلة "صالح أبو الشامات" لـ"كينغسلي " قرب منتصف الملعب. وظهر غاضباً قبل أن يقترب من "أبو الشامات" ويوجه له كلمات، ليتدخل اللاعبون ويحدث تدافع.وخلال الاشتباك، وجه "علي مجرشي" صفعة لـ"فيليكس"، ليشهر الحكم "عرفان بيليتو" بطاقة حمراء في وجه "مجرشي"، ويكمل "الأهلي" الدقائق الأخيرة بـ"10" لاعبين.وحسم "الأهلي" نقاط المباراة لصالحه بالفوز "3-2".