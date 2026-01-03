تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"بكاء وخروج مبكر".. إصابة "كوكا" تقلق الاتفاق

Lebanon 24
03-01-2026 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1463122-639030282591376550.png
Doc-P-1463122-639030282591376550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادر المهاجم المصري "أحمد حسن كوكا"، محترف "الاتفاق" السعودي، مباراة فريقه أمام "الأخدود" متأثراً بإصابة تعرض لها في الدقائق الأخيرة، رغم فوز الاتفاق "2-0" ضمن الجولة "13" من "الدوري السعودي" على ملعب "محمد بن فهد".

وشارك "كوكا" بديلاً عند الدقيقة "71" مكان الفرنسي "موسى ديمبلي"، قبل أن يتعرض للإصابة قرابة الدقيقة "90+2"، ليدخل في "نوبة بكاء". وعلى إثر ذلك، استبدله المدرب "سعد الشهري" ودفع بـ"ماجد دوران" بدلاً منه.

وتحدث الشهري مع اللاعب قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس، رافضاً الاستمرار داخل أرضية الملعب.

وبهذا الفوز رفع "الاتفاق" رصيده إلى "19" نقطة في المركز "السابع" (5 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم)، فيما تجمد رصيد "الأخدود" عند "5" نقاط في المركز "17" (فوز واحد وتعادلان و9 هزائم).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في برنامج "قسمة ونصيب"... ريتا حرب انهارت بالبكاء ما الذي حصل معها؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"جماعة إرهابية" تقلق إسرائيل.. من هم "وحوش التلال"؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خروج مبكر للأخضر.. خسارة أمام مالي تُنهي الحلم
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري السعودي

أحمد حسن كوكا

محمد بن فهد

أحمد حسن

حمد حسن

محمد بن

السعود

محمد ب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-01-03
Lebanon24
03:43 | 2026-01-03
Lebanon24
03:21 | 2026-01-03
Lebanon24
02:03 | 2026-01-03
Lebanon24
00:44 | 2026-01-03
Lebanon24
00:31 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24