"بكاء وخروج مبكر".. إصابة "كوكا" تقلق الاتفاق

غادر المهاجم المصري " "، محترف "الاتفاق" السعودي، مباراة فريقه أمام "الأخدود" متأثراً بإصابة تعرض لها في الدقائق الأخيرة، رغم فوز الاتفاق "2-0" ضمن الجولة "13" من " " على ملعب " ".



وشارك "كوكا" بديلاً عند الدقيقة "71" مكان الفرنسي "موسى ديمبلي"، قبل أن يتعرض للإصابة قرابة الدقيقة "90+2"، ليدخل في "نوبة بكاء". وعلى إثر ذلك، استبدله المدرب "سعد الشهري" ودفع بـ"ماجد " بدلاً منه.



وتحدث الشهري مع اللاعب قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس، رافضاً الاستمرار داخل أرضية الملعب.



وبهذا الفوز رفع "الاتفاق" رصيده إلى "19" نقطة في المركز "السابع" (5 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم)، فيما تجمد رصيد "الأخدود" عند "5" نقاط في المركز "17" (فوز واحد وتعادلان و9 هزائم).

Advertisement