رياضة
"بكاء وخروج مبكر".. إصابة "كوكا" تقلق الاتفاق
Lebanon 24
03-01-2026
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر المهاجم المصري "
أحمد حسن كوكا
"، محترف "الاتفاق" السعودي، مباراة فريقه أمام "الأخدود" متأثراً بإصابة تعرض لها في الدقائق الأخيرة، رغم فوز الاتفاق "2-0" ضمن الجولة "13" من "
الدوري السعودي
" على ملعب "
محمد بن فهد
".
وشارك "كوكا" بديلاً عند الدقيقة "71" مكان الفرنسي "موسى ديمبلي"، قبل أن يتعرض للإصابة قرابة الدقيقة "90+2"، ليدخل في "نوبة بكاء". وعلى إثر ذلك، استبدله المدرب "سعد الشهري" ودفع بـ"ماجد
دوران
" بدلاً منه.
وتحدث الشهري مع اللاعب قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس، رافضاً الاستمرار داخل أرضية الملعب.
وبهذا الفوز رفع "الاتفاق" رصيده إلى "19" نقطة في المركز "السابع" (5 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم)، فيما تجمد رصيد "الأخدود" عند "5" نقاط في المركز "17" (فوز واحد وتعادلان و9 هزائم).
Advertisement
