رياضة
رياضة
بعد غياب.. أراوخو يعود لقائمة برشلونة
Lebanon 24
05-01-2026
|
08:06
استعاد
برشلونة
خدمات مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو الذي غاب عنه لأسابيع عديدة بسبب مشاكل نفسية، على أن يسافر الإثنين مع بعثة الفريق المتوجهة إلى
السعودية
للمشاركة في الكأس السوبر
الإسبانية
لكرة القدم
، وفقا لما أعلنه بطل "لا ليغا".
ووفقا للصحافة الكاتالونية، كان أراوخو قد طلب "فترة راحة" حفاظا على صحته النفسية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات شديدة إثر حالة الطرد هذه.
وعاود اللاعب التدريبات الأسبوع الماضي، لكن المدرب الألماني هانزي
فليك
لم يدرجه ضمن قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في الديربي الذي حسمه برشلونة 2-0 السبت، محافظا بذلك على صدارته. (سكاي نيوز عربية)
