Najib Mikati
دجوكوفيتش ينسحب من رابطة لاعبي التنس المحترفين.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-01-2026 | 10:30
أعلن أسطورة التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش أنه سينسحب تماما من رابطة لاعبي التنس المحترفين، التي شارك في تأسيسها، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة داخل المؤسسة.
 
وأوضح اللاعب الصربي، الذي أطلق الرابطة إلى جانب فاسيك بوسبيسيل في عام 2020 بهدف تعزيز تمثيل اللاعبين في هذه الرياضة، عبر حسابه على منصة "إكس" أن القرار كان مدفوعا أيضا بكيفية تمثيل صوته وصورته.
 
وقال دجوكوفيتش، المصنف أولَ عالميا سابقا في رابطة محترفي التنس: "أنا فخور بالرؤية التي تشاركتها مع فاسيك عند تأسيس رابطة لاعبي التنس المحترفين، والتي منحت اللاعبين صوتا أقوى وأكثر استقلالية. لكن أصبح من الواضح أن قيمي ومنهجيتي لم تعد متوافقة مع التوجه الحالي للمنظمة".
 
وأكد اللاعب الصربي أنه سيركز على التنس وعائلته والمساهمة في الرياضة بطرق تعكس مبادئه ونزاهته.

وأضاف "أتمنى للاعبين وكافة الأطراف المعنية كل التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، لكن بالنسبة لي فقد انتهى هذا الفصل الآن".

وقالت رابطة لاعبي التنس المحترفين في بيان في وقت متأخر أمس الأحد إن اللاعبين أطلقوا الرابطة لضمان صوت أقوى وأكثر شفافية في رياضة التنس الاحترافية وكانت منفتحة على معالجة أي مشاكل.

وأضاف البيان "الرابطة يديرها اللاعبون وتعمل وفقا لمبدأ التواصل المنفتح ويتم خلالها اتخاذ القرارات بشكل تعاوني مع التواصل بانتظام. نرحب دائما بفرصة معالجة القضايا مع أي لاعب وسنظل على استعداد للقيام بذلك". (روسيا اليوم)
نوفاك دجوكوفيتش

روسيا اليوم

المستقبل

القضايا

الحوكمة

الرياض

روسيا

نوفاك

