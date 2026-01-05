تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
دجوكوفيتش ينسحب من رابطة لاعبي التنس المحترفين.. ما السبب؟
Lebanon 24
05-01-2026
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أسطورة التنس الصربي
نوفاك دجوكوفيتش
أنه سينسحب تماما من رابطة لاعبي التنس المحترفين، التي شارك في تأسيسها، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة داخل المؤسسة.
وأوضح اللاعب الصربي، الذي أطلق الرابطة إلى جانب فاسيك بوسبيسيل في عام 2020 بهدف تعزيز تمثيل اللاعبين في هذه الرياضة، عبر حسابه على منصة "إكس" أن القرار كان مدفوعا أيضا بكيفية تمثيل صوته وصورته.
وقال دجوكوفيتش، المصنف أولَ عالميا سابقا في رابطة محترفي التنس: "أنا فخور بالرؤية التي تشاركتها مع فاسيك عند تأسيس رابطة لاعبي التنس المحترفين، والتي منحت اللاعبين صوتا أقوى وأكثر استقلالية. لكن أصبح من الواضح أن قيمي ومنهجيتي لم تعد متوافقة مع التوجه الحالي للمنظمة".
وأكد اللاعب الصربي أنه سيركز على التنس وعائلته والمساهمة في الرياضة بطرق تعكس مبادئه ونزاهته.
وأضاف "أتمنى للاعبين وكافة الأطراف المعنية كل التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، لكن بالنسبة لي فقد انتهى هذا الفصل الآن".
وقالت رابطة لاعبي التنس المحترفين في بيان في وقت متأخر أمس الأحد إن اللاعبين أطلقوا الرابطة لضمان صوت أقوى وأكثر شفافية في رياضة التنس الاحترافية وكانت منفتحة على معالجة أي مشاكل.
وأضاف البيان "الرابطة يديرها اللاعبون وتعمل وفقا لمبدأ التواصل المنفتح ويتم خلالها اتخاذ القرارات بشكل تعاوني مع التواصل بانتظام. نرحب دائما بفرصة معالجة
القضايا
مع أي لاعب وسنظل على استعداد للقيام بذلك". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاعبة إيرانية تنسحب من بطولة العالم رفضًا لمواجهة إسرائيلية
Lebanon 24
لاعبة إيرانية تنسحب من بطولة العالم رفضًا لمواجهة إسرائيلية
05/01/2026 20:08:42
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي.. اليكم السبب
Lebanon 24
غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي.. اليكم السبب
05/01/2026 20:08:42
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق مسابقة للموسيقيين المحترفين لتأليف موسيقى مستوحاة من الحضارة الفينيقية
Lebanon 24
انطلاق مسابقة للموسيقيين المحترفين لتأليف موسيقى مستوحاة من الحضارة الفينيقية
05/01/2026 20:08:42
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟
Lebanon 24
بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟
05/01/2026 20:08:42
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نوفاك دجوكوفيتش
روسيا اليوم
المستقبل
القضايا
الحوكمة
الرياض
روسيا
نوفاك
قد يعجبك أيضاً
بعد غياب.. أراوخو يعود لقائمة برشلونة
Lebanon 24
بعد غياب.. أراوخو يعود لقائمة برشلونة
08:06 | 2026-01-05
05/01/2026 08:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
Lebanon 24
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
05:29 | 2026-01-05
05/01/2026 05:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف الديربي مرّتين.. وإنريكي يشكو "ازدواجية" في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
توقّف الديربي مرّتين.. وإنريكي يشكو "ازدواجية" في الدوري الفرنسي
04:27 | 2026-01-05
05/01/2026 04:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
Lebanon 24
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
04:09 | 2026-01-05
05/01/2026 04:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
02:56 | 2026-01-05
05/01/2026 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:06 | 2026-01-05
بعد غياب.. أراوخو يعود لقائمة برشلونة
05:29 | 2026-01-05
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
04:27 | 2026-01-05
توقّف الديربي مرّتين.. وإنريكي يشكو "ازدواجية" في الدوري الفرنسي
04:09 | 2026-01-05
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
02:56 | 2026-01-05
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
01:26 | 2026-01-05
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 20:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24