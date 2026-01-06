تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

صراع عربي-نيجيري "مشتعل" في سباق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:08
مع استمرار منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب ودخول البطولة مراحل خروج المغلوب، يشهد سباق الحذاء الذهبي تنافسا قويا بين عدد من النجوم، ويتصدر العرب المشهد في المراكز الأولى بفضل تألق لافت، بينما يزاحمهم نجما نيجيريا.


ويتربع براهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، على قمة ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 4 أهداف في 4 مباريات، بعدما واصل عروضه القوية على أرضه وفي مباريات حاسمة دفعت بالمغرب إلى ربع النهائي.
ويأتي في المركز الثاني ثلاثة لاعبين على بعد هدف واحد من الصدارة، بينهم رياض محرز قائد الجزائر وأيوب الكعبي أيضا من المغرب، والمصري محمد صلاح، حيث سجل كلٌ منهما 3 أهداف في البطولة حتى الآن.

كما يشارك نجما نيجيريا، أديمولا لقمان وفيكتور أوسيمين، السباق، بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويحلم العرب باستعادة الحذاء الذهبي الإفريقي، الغائب عنهم لأكثر من 15 عاما.

وكان المصري محمد ناجي جدو آخر من حقق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا، في نسخة 2010.

ترتيب الهدافين حتى الآن:

براهيم دياز (المغرب) – 4 أهداف
رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف
أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف
محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف
أديمولا لقمان (نيجيريا) – 3 أهداف
فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 3 أهداف
المصري محمد صلاح

المصري محمد

الأفريقية

محمد صلاح

المغربي

الجزائر

المغرب

الذهب

