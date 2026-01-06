صراع عربي-نيجيري "مشتعل" في سباق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا

مع استمرار منافسات كأس الأمم 2025 في ودخول البطولة مراحل خروج المغلوب، يشهد سباق الحذاء الذهبي تنافسا قويا بين عدد من النجوم، ويتصدر العرب المشهد في المراكز الأولى بفضل تألق لافت، بينما يزاحمهم نجما نيجيريا.





ويتربع براهيم دياز، نجم المنتخب ، على قمة ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 4 أهداف في 4 مباريات، بعدما واصل عروضه القوية على أرضه وفي مباريات حاسمة دفعت بالمغرب إلى ربع النهائي.

ويأتي في المركز الثاني ثلاثة لاعبين على بعد هدف واحد من الصدارة، بينهم محرز قائد وأيوب الكعبي أيضا من المغرب، والمصري ، حيث سجل كلٌ منهما 3 أهداف في البطولة حتى الآن.



كما يشارك نجما نيجيريا، أديمولا لقمان وفيكتور أوسيمين، السباق، بثلاثة أهداف لكل منهما.



ويحلم العرب باستعادة الحذاء الذهبي الإفريقي، الغائب عنهم لأكثر من 15 عاما.



وكان ناجي جدو آخر من حقق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا، في نسخة 2010.



ترتيب الهدافين حتى الآن:



براهيم دياز (المغرب) – 4 أهداف

رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

الكعبي (المغرب) – 3 أهداف

محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف

أديمولا لقمان (نيجيريا) – 3 أهداف

فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – 3 أهداف