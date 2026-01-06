ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟

أعلن المنظمون اليوم الثلاثاء زيادة الجوائز المالية لبطولة أستراليا
المفتوحة للتنس هذا العام بنسبة 16% لتصل إلى 111.5 مليون دولار أسترالي (74.88 مليون دولار أمريكي)، مما يجعلها الجائزة الأكبر في تاريخ البطولة.
وسيحصل الفائزان بلقبي الفردي على 4.15 مليون دولار أسترالي لكل منهما، بزيادة عن قيمة 3.5 مليون دولار أسترالي التي حصل عليها كل من يانيك سينر وماديسون كيز العام الماضي.
وقال كريج تيلي
الرئيس التنفيذي لاتحاد التنس الأسترالي
"تُظهر هذه الزيادة بنسبة 16% التزامنا بدعم مسيرة التنس على جميع المستويات.
"بدءاً من زيادة الجوائز المالية للتصفيات بنسبة 55% منذ عام 2023 إلى تعزيز مزايا اللاعبين، نحن نضمن استدامة منافسات التنس الاحترافية لجميع المتنافسين".
ومنحت بطولة أمريكا
المفتوحة أكبر جائزة مالية بين البطولات الأربع الكبرى العام الماضي بقيمة 90 مليون دولار، بينما قدمت بطولة ويمبلدون مجموع جوائز بلغ 53.5 مليون جنيه إسترليني (72.49 مليون دولار) وبطولة فرنسا
المفتوحة 56.35 مليون يورو
(66.12 مليون دولار).
وسيحصل الخاسرون في الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة
على 150 ألف دولار أسترالي بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، بينما ستشهد الأدوار التأهيلية أكبر زيادة بنسبة 16%.
وسيحصل الخاسرون في الدور الثالث من التصفيات على 83500 دولار أسترالي.
وتُعد الزيادة في الجوائز المالية جزءاً من استثمار اتحاد الأسترالي يبلغ قيمته 135 مليون دولار أسترالي في "صيف التنس"، والذي قال عنه تيلي إنه "يعزز أساس التنس ويضمن النمو التجاري للرياضة على المدى الطويل
".
وتقام بطولة أستراليا المفتوحة من 18 يناير الحالي حتى الأول من فبراير المقبل في ملبورن
بارك.