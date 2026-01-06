عرض سعودي لمصطفى شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والد الحارس مصطفى شوبير نجم الأهلي المصري، عن وجود عرضا من أحد أندية للتعاقد مع نجله.



ويتواجد مصطفى شوبي مع منتخب مصر، المشارك في بطولة 2025 بالمغرب.



وصعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى دور الـ8، عقب تحقيق الفوز على بنين أمس الاثنين بنتيجة 1/3.



وشارك مصطفى شوبير في مباراةٍ وحيدة، وكانت أمام أنغولا في ختام دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وقدم لقاءً جيدا.



قال أحمد شوبير إن زميله الإعلامي سيف زاهر كشف أن مصطفى شوبير تلقى عرضًا من نادي النجمة السعودي، مؤكدًا أن "رسمي".



وفي تصريحات إذاعية أكد شوبير صحة الخبر قائلًا: "نعم، الخبر صحيح بالفعل، نادي النجمة السعودي قدّم عرضا للأهلي لطلب إعارة الحارس مصطفى شوبير".



وحول الخطوات التالية، أوضح شوبير أن مصير هذه الصفقة الآن يتوقف على "قرار النادي واللاعب نفسه"، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تدرس العرض.



وأضاف: "سنرى كيف سيفكر النادي، ومن المؤكد أن أي قرار سيتخذه سيكون بالتشاور مع مصطفى شوبير". (ارم نيوز)



Advertisement