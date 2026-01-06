تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
لامين جمال يوثّق زيارته لمسجد الشيخ زايد ويصفها بلحظة هدوء استثنائية
Lebanon 24
06-01-2026
|
15:35
قال نجم
برشلونة الإسباني
لامين جمال إن زيارة المساجد تمنحه شعورًا بالسلام والراحة والطمأنينة، معتبرًا أنها أماكن تبعث على الهدوء بغضّ النظر عن ديانة الزائر.
وجاءت تصريحات جمال خلال مقطع فيديو نشره على قناته في "
يوتيوب
"، وثّق فيه جانبًا من عطلته الشتوية، متوقفًا عند زيارته
مسجد
الشيخ زايد في أبوظبي. وقال: "قضيت يومًا كاملًا هناك، المكان يمنحك إحساسًا كبيرًا بالسلام. أيًّا كان دينك، ستشعر بالطمأنينة، وبالنسبة لنا كمسلمين يمنحنا
المسجد
سلامًا أكبر".
وتضمّن الفيديو لقطات مختصرة من إجازته، من بينها حضوره حفل جوائز "غلوب سوكر"، حيث نال ثلاث جوائز، والتقى عددًا من نجوم الرياضة الذين أشادوا بتطوره اللافت، إضافة إلى مشاهد ترفيهية بسيطة من رحلته.
وعاد جمال بعد الإجازة للمشاركة مع
برشلونة
في
الدوري الإسباني
، قبل أن يسافر مع الفريق إلى
السعودية
لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.
