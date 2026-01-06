لامين جمال يوثّق زيارته لمسجد الشيخ زايد ويصفها بلحظة هدوء استثنائية

قال نجم لامين جمال إن زيارة المساجد تمنحه شعورًا بالسلام والراحة والطمأنينة، معتبرًا أنها أماكن تبعث على الهدوء بغضّ النظر عن ديانة الزائر.



وجاءت تصريحات جمال خلال مقطع فيديو نشره على قناته في " "، وثّق فيه جانبًا من عطلته الشتوية، متوقفًا عند زيارته الشيخ زايد في أبوظبي. وقال: "قضيت يومًا كاملًا هناك، المكان يمنحك إحساسًا كبيرًا بالسلام. أيًّا كان دينك، ستشعر بالطمأنينة، وبالنسبة لنا كمسلمين يمنحنا سلامًا أكبر".



وتضمّن الفيديو لقطات مختصرة من إجازته، من بينها حضوره حفل جوائز "غلوب سوكر"، حيث نال ثلاث جوائز، والتقى عددًا من نجوم الرياضة الذين أشادوا بتطوره اللافت، إضافة إلى مشاهد ترفيهية بسيطة من رحلته.



وعاد جمال بعد الإجازة للمشاركة مع في ، قبل أن يسافر مع الفريق إلى لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

Advertisement