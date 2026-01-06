تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
Lebanon 24
06-01-2026
|
16:35
اقترب نادي
مانشستر يونايتد
من حسم هوية مدربه الجديد، عقب إنهاء التعاقد مع المدرب
البرتغالي
روبن أموريم بعد نحو 14 شهراً على توليه المهمة.
وجاء رحيل أموريم في ظل انتقادات علنية وجّهها لإدارة النادي، أشار فيها إلى وجود إشكاليات تنظيمية، مؤكداً بعد التعادل مع ليدز يونايتد أنه يقوم بأدوار تتجاوز مهامه الفنية، في إشارة واضحة إلى خلل إداري داخل النادي.
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، بات المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير قريباً من العودة إلى تدريب مانشستر يونايتد، حيث أبدى موافقته المبدئية على تولي المهمة، فيما تتواصل المباحثات حالياً حول مدة العقد وتفاصيله.
وسبق لسولسكاير، البالغ 52 عاماً، أن قاد الفريق بين كانون الأول 2018 وتشرين الثاني 2021، بعد مسيرة كلاعب بارز داخل النادي. كما خاض تجارب تدريبية مع مولده النرويجي وكارديف سيتي، وعمل لاحقاً محللاً فنياً في
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
، قبل أن يتولى تدريب بشكتاش
التركي
بين كانون الثاني وآب 2025.
