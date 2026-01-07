والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي

اعترف والد النجم البرازيلي بأن ابنه فكّر جديًا في الاعتزال، متأثرًا بإصابته الأخيرة التي تعرّض لها في تشرين الثاني الماضي، ولا يزال يتعافى منها حتى اليوم.



وكان قد خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، عقب الإصابة التي لحقت به بعد قيادته فريقه سانتوس للبقاء في الدوري البرازيلي. وخلال مقابلة مطوّلة عبر إحدى قنوات " "، كشف والده عن الأزمة النفسية التي مرّ بها نجله في تلك المرحلة.



وقال: "ذهبت إلى منزله وسألته عن حاله، فقال لي فجأة: لم أعد أستطيع التحمّل، سأجري العملية لكن لا أعلم إن كان الأمر يستحق، هذا يكفيني"، في إشارة واضحة إلى رغبته في الاعتزال. وأضاف أنه ردّ عليه بالقول: "اخضع للعملية، وسنقرّر في العام المقبل ما الذي ستفعله، وإذا أردت التركيز على التعافي فأنا معك".



وأوضح أن إقناع نيمار بالاستمرار جاء قبل خضوعه للعملية، مشيرًا إلى أنه شجّعه على القتال من أجل حلم المشاركة في 2026. وقال له: "لم يتبقَ الكثير، ستة أشهر فقط للمونديال. لا أعرف إن كنا سنفوز، لكن المهم أن تكون جزءًا من الرحلة".



وأضاف أن نجله عاد سريعًا إلى أجواء اللعب، وخاض التدريبات رغم بعض الآلام، قبل أن يشارك في الجولات الأخيرة من الدوري. وفي آخر ثلاث مباريات، سجّل نيمار أربعة أهداف وقدّم تمريرة حاسمة، مسهمًا في ثلاثة انتصارات متتالية ضمنت بقاء سانتوس بين الكبار، إضافة إلى التأهل إلى كأس سود أميركانا.



وكان نيمار قد خضع للعملية في 22 كانون الأول الماضي، ويقضي حاليًا فترة الراحة والتعافي، كما جدّد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام الجاري، وفق تقارير برازيلية، من دون تحديد موعد دقيق لعودته إلى الملاعب.



ومن المقرر أن يفتتح سانتوس موسمه الرسمي في 2026 نهاية الأسبوع المقبل، عندما يستضيف نوفوريزونتينو في بطولة باوليستا، على أن يستهل مشواره في الدوري البرازيلي بمواجهة شابيكوينسي في 28 كانون الثاني الجاري.

