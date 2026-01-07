تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
وزير الرياضة الجنوب أفريقي يوبّخ مدربه بسبب انتقاد "كان المغرب"
Lebanon 24
07-01-2026
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاتب وزير الرياضة في جنوب إفريقيا غايتون
ماكنزي
، مدرب منتخب بلاده
هوغو بروس
، على خلفية تصريحاته المنتقدة لأجواء كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في
المغرب
، واصفًا البطولة بأنها "أفضل نسخة على الإطلاق".
وجاء موقف ماكنزي خلال استقباله بعثة منتخب بافانا بافانا في مطار أور تامبو في جوهانسبورغ، بعد الخروج من دور ثمن النهائي. وقال بنبرة حادة إن ما صدر عن بروس "غير مقبول"، معتبرًا أن انتقاد بلد مضيف "إهانة لا تليق".
وأضاف أن المدرب "لا يمكنه الحكم على الأجواء وهو يقيم في الفنادق"، مؤكدًا أن الشوارع كانت تعج بالحياة. وقدم اعتذارًا صريحًا للمغاربة، مشددًا على أن ما قيل كان خطأ، ومشيدًا في المقابل بالتنظيم والملاعب وكل تفاصيل البطولة، معتبرًا أن المغرب "أثبت أن إفريقيا جاهزة لاستضافة الأحداث العالمية".
وعن الإقصاء أمام منتخب
الكاميرون
، قال ماكنزي إن منتخب بلاده "هزم نفسه"، بعدما أهدر فرص الحسم في الدقائق الأولى، مضيفًا: "هذه هي
كرة القدم
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
Lebanon 24
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
08/01/2026 00:51:17
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
08/01/2026 00:51:17
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
08/01/2026 00:51:17
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
08/01/2026 00:51:17
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
هوغو بروس
الكاميرون
كرة القدم
كاميرون
بطولة ب
الرياض
المغرب
ماكنزي
قد يعجبك أيضاً
المغرب ومصر والجزائر أمام اختبارات مصيرية في كأس أفريقيا
Lebanon 24
المغرب ومصر والجزائر أمام اختبارات مصيرية في كأس أفريقيا
12:54 | 2026-01-07
07/01/2026 12:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة بلباو بساعات.. تير شتيغن يغادر معسكر برشلونة في السعودية
Lebanon 24
قبل مواجهة بلباو بساعات.. تير شتيغن يغادر معسكر برشلونة في السعودية
10:25 | 2026-01-07
07/01/2026 10:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
Lebanon 24
إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
08:19 | 2026-01-07
07/01/2026 08:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟
Lebanon 24
قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟
06:34 | 2026-01-07
07/01/2026 06:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
Lebanon 24
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
05:27 | 2026-01-07
07/01/2026 05:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:00 | 2026-01-07
07/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:54 | 2026-01-07
المغرب ومصر والجزائر أمام اختبارات مصيرية في كأس أفريقيا
10:25 | 2026-01-07
قبل مواجهة بلباو بساعات.. تير شتيغن يغادر معسكر برشلونة في السعودية
08:19 | 2026-01-07
إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
06:34 | 2026-01-07
قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟
05:27 | 2026-01-07
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
03:54 | 2026-01-07
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 00:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24