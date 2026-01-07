وزير الرياضة الجنوب أفريقي يوبّخ مدربه بسبب انتقاد "كان المغرب"

عاتب وزير الرياضة في جنوب إفريقيا غايتون ، مدرب منتخب بلاده ، على خلفية تصريحاته المنتقدة لأجواء كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في ، واصفًا البطولة بأنها "أفضل نسخة على الإطلاق".



وجاء موقف ماكنزي خلال استقباله بعثة منتخب بافانا بافانا في مطار أور تامبو في جوهانسبورغ، بعد الخروج من دور ثمن النهائي. وقال بنبرة حادة إن ما صدر عن بروس "غير مقبول"، معتبرًا أن انتقاد بلد مضيف "إهانة لا تليق".



وأضاف أن المدرب "لا يمكنه الحكم على الأجواء وهو يقيم في الفنادق"، مؤكدًا أن الشوارع كانت تعج بالحياة. وقدم اعتذارًا صريحًا للمغاربة، مشددًا على أن ما قيل كان خطأ، ومشيدًا في المقابل بالتنظيم والملاعب وكل تفاصيل البطولة، معتبرًا أن المغرب "أثبت أن إفريقيا جاهزة لاستضافة الأحداث العالمية".



وعن الإقصاء أمام منتخب ، قال ماكنزي إن منتخب بلاده "هزم نفسه"، بعدما أهدر فرص الحسم في الدقائق الأولى، مضيفًا: "هذه هي ".

