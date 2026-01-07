تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

وزير الرياضة الجنوب أفريقي يوبّخ مدربه بسبب انتقاد "كان المغرب"

Lebanon 24
07-01-2026 | 16:21
عاتب وزير الرياضة في جنوب إفريقيا غايتون ماكنزي، مدرب منتخب بلاده هوغو بروس، على خلفية تصريحاته المنتقدة لأجواء كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، واصفًا البطولة بأنها "أفضل نسخة على الإطلاق".

وجاء موقف ماكنزي خلال استقباله بعثة منتخب بافانا بافانا في مطار أور تامبو في جوهانسبورغ، بعد الخروج من دور ثمن النهائي. وقال بنبرة حادة إن ما صدر عن بروس "غير مقبول"، معتبرًا أن انتقاد بلد مضيف "إهانة لا تليق".

وأضاف أن المدرب "لا يمكنه الحكم على الأجواء وهو يقيم في الفنادق"، مؤكدًا أن الشوارع كانت تعج بالحياة. وقدم اعتذارًا صريحًا للمغاربة، مشددًا على أن ما قيل كان خطأ، ومشيدًا في المقابل بالتنظيم والملاعب وكل تفاصيل البطولة، معتبرًا أن المغرب "أثبت أن إفريقيا جاهزة لاستضافة الأحداث العالمية".

وعن الإقصاء أمام منتخب الكاميرون، قال ماكنزي إن منتخب بلاده "هزم نفسه"، بعدما أهدر فرص الحسم في الدقائق الأولى، مضيفًا: "هذه هي كرة القدم".
مواضيع ذات صلة
لاعبا الأردن ويوضحان حقيقة "تجاهل التحية" لمدرب المغرب
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
رياضة

متفرقات

هوغو بروس

الكاميرون

كرة القدم

كاميرون

بطولة ب

الرياض

المغرب

ماكنزي

