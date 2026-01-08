تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

"بطولة أستراليا المفتوحة" تعلن عن قفزة قياسية في جوائزها المالية.. كم بلغت؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:43
ينطلق موسم التنس 2026 مع أولى بطولات "الغراند سلام"، إذ تُقام "أستراليا المفتوحة" بين 18 كانون الثاني و1 شباط، وسط قفزة قياسية في الجوائز المالية.

وبحسب الأرقام المعلنة، يصل إجمالي الجوائز هذا العام إلى 111.5 مليون دولار أسترالي (64 مليون يورو)، بزيادة 15% عن نسخة 2025 التي بلغت 102 مليون دولار أسترالي (59 مليون يورو).

وسيحصل بطل وبطلة البطولة على المبلغ نفسه: 4.15 مليون دولار أسترالي (2.6 مليون يورو)، مقارنة بـ3.6 مليون دولار أسترالي (2.1 مليون يورو) في الموسم الماضي، عندما توّج يانيك سينر وماديسون كيز. كما ينال الخارجون من الدور الأول 150 ألف دولار أسترالي (86 ألف يورو).

وقال الرئيس التنفيذي للبطولة كريج تيلي إن "الزيادة بنسبة 16%" في الجوائز تؤكد التزام البطولة بدعم مسيرة اللاعبين على مختلف المستويات.

وتأتي خطوة ملبورن ضمن مسار مشابه لباقي البطولات الكبرى، إذ شهدت "رولان غاروس" و"ويمبلدون" و"أميركا المفتوحة" زيادات لافتة أيضاً. وفي "أميركا المفتوحة" التي أقيمت في أيلول في نيويورك، بلغ مجموع الجوائز 90 مليون دولار، ونال كل من كارلوس ألكاراز وأرينا سابالينكا 5 ملايين دولار.

وساعدت عائدات موسم 2025 ألكاراز على تصدر قائمة الرجال بـ21 مليون دولار، يليه سينر بـ19 مليوناً، فيما تصدرت سابالينكا قائمة السيدات بـ15 مليون دولار، أمام إيغا سوياتيك بـ10 ملايين.
بطولة أستراليا المفتوحة

بطولة أستراليا

وقال الرئيس

نيويورك

تعلن عن

التزام

ملبورن

