"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية

يتصدّر المنتخب قائمة المرشحين للتتويج بلقب 2025، عقب ختام مباريات الدور ثمن النهائي، بحسب توقعات حاسوب Opta.



ووفق التوقعات، يملك ، مستضيف البطولة، الحظوظ الأوفر للتتويج بنسبة 22.74%، بحثًا عن لقبه القاري الثاني، بعدما بلغ ربع النهائي بفوز صعب على تنزانيا بهدف حمل توقيع إبراهيم دياز.



وحلّ المنتخب ثانيًا بنسبة 16.98%، يليه المنتخب بنسبة 14.95%، ثم منتخب (12.41%)، ومنتخب مصر (12.34%). وجاء منتخب سادسًا، فيما حلّت ومالي في ذيل القائمة.



ترتيب المرشحين للقب بحسب Opta:

• المغرب: 22.74%

• السنغال: 16.98%

• : 14.95%

• نيجيريا: 12.41%

• مصر: 12.34%

• كوت ديفوار: 8.80%

• الكاميرون: 6.75%

• مالي: 5.03%



مواعيد ربع النهائي (بتوقيت مكة والدوحة):



الجمعة 9 كانون الثاني 2026

• مالي × السنغال (19:00)

• الكاميرون × المغرب (22:00)



السبت 10 كانون الثاني 2026

• الجزائر × نيجيريا (19:00)

• مصر × كوت ديفوار (22:00)

