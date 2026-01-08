تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية

Lebanon 24
08-01-2026 | 08:25
يتصدّر المنتخب المغربي قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب ختام مباريات الدور ثمن النهائي، بحسب توقعات حاسوب Opta.

ووفق التوقعات، يملك المغرب، مستضيف البطولة، الحظوظ الأوفر للتتويج بنسبة 22.74%، بحثًا عن لقبه القاري الثاني، بعدما بلغ ربع النهائي بفوز صعب على تنزانيا بهدف حمل توقيع إبراهيم دياز.

وحلّ المنتخب السنغالي ثانيًا بنسبة 16.98%، يليه المنتخب الجزائري بنسبة 14.95%، ثم منتخب نيجيريا (12.41%)، ومنتخب مصر (12.34%). وجاء منتخب كوت ديفوار سادسًا، فيما حلّت الكاميرون ومالي في ذيل القائمة.

ترتيب المرشحين للقب بحسب Opta:
• المغرب: 22.74%
• السنغال: 16.98%
الجزائر: 14.95%
• نيجيريا: 12.41%
• مصر: 12.34%
• كوت ديفوار: 8.80%
• الكاميرون: 6.75%
• مالي: 5.03%

مواعيد ربع النهائي (بتوقيت مكة والدوحة):

الجمعة 9 كانون الثاني 2026
• مالي × السنغال (19:00)
• الكاميرون × المغرب (22:00)

السبت 10 كانون الثاني 2026
• الجزائر × نيجيريا (19:00)
• مصر × كوت ديفوار (22:00)
رياضة

متفرقات

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

كأس الأمم

الأفريقية

الكاميرون

الجزائري

السنغالي

نيجيريا

