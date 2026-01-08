تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
"حاسوب" يتوقع تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية
Lebanon 24
08-01-2026
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتصدّر المنتخب
المغربي
قائمة المرشحين للتتويج بلقب
كأس الأمم الأفريقية
2025، عقب ختام مباريات الدور ثمن النهائي، بحسب توقعات حاسوب Opta.
ووفق التوقعات، يملك
المغرب
، مستضيف البطولة، الحظوظ الأوفر للتتويج بنسبة 22.74%، بحثًا عن لقبه القاري الثاني، بعدما بلغ ربع النهائي بفوز صعب على تنزانيا بهدف حمل توقيع إبراهيم دياز.
وحلّ المنتخب
السنغالي
ثانيًا بنسبة 16.98%، يليه المنتخب
الجزائري
بنسبة 14.95%، ثم منتخب
نيجيريا
(12.41%)، ومنتخب مصر (12.34%). وجاء منتخب
كوت ديفوار
سادسًا، فيما حلّت
الكاميرون
ومالي في ذيل القائمة.
ترتيب المرشحين للقب بحسب Opta:
• المغرب: 22.74%
• السنغال: 16.98%
•
الجزائر
: 14.95%
• نيجيريا: 12.41%
• مصر: 12.34%
• كوت ديفوار: 8.80%
• الكاميرون: 6.75%
• مالي: 5.03%
مواعيد ربع النهائي (بتوقيت مكة والدوحة):
الجمعة 9 كانون الثاني 2026
• مالي × السنغال (19:00)
• الكاميرون × المغرب (22:00)
السبت 10 كانون الثاني 2026
• الجزائر × نيجيريا (19:00)
• مصر × كوت ديفوار (22:00)
رياضة
متفرقات
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
كأس الأمم
الأفريقية
الكاميرون
الجزائري
السنغالي
نيجيريا
تابع
