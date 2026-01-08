تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

مفاجأة عن مُدرّب "تشيلسي" الجديد... محكمة أدانته قبل تعيينه على رأس الجهاز الفنيّ للفريق

Lebanon 24
08-01-2026 | 11:26
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب الجديد لنادي "تشيلسي" ليام روزنيور، سبق وأُدين في جلسة قضائية عُقدت في إنكلترا، بعد أيام قليلة من تعيينه رسميًا على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني، خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وذكر حساب "transfer news Live" على "إكس"، أن محكمة الصلح أصدرت حكمها بإدانة روزنيور، مع إلزامه بدفع غرامات وتكاليف قضائية ورسوم بلغت قيمتها الإجمالية 1052 جنيهًا إسترلينيًا، في قضية تعود وقائعها إلى شهر تموز الماضي، قبل توليه مهامه الجديدة في "تشيلسي". (الامارات 24)
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24