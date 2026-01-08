مفاجأة عن مُدرّب "تشيلسي" الجديد... محكمة أدانته قبل تعيينه على رأس الجهاز الفنيّ للفريق

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المدرب الجديد لنادي " " ليام روزنيور، سبق وأُدين في جلسة قضائية عُقدت في ، بعد أيام قليلة من تعيينه رسميًا على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني، خلفًا للإيطالي الذي تمت إقالته مؤخرًا.



وذكر حساب " Live" على "إكس"، أن أصدرت حكمها بإدانة روزنيور، مع إلزامه بدفع غرامات وتكاليف قضائية ورسوم بلغت قيمتها الإجمالية 1052 جنيهًا إسترلينيًا، في قضية تعود وقائعها إلى شهر الماضي، قبل توليه مهامه الجديدة في "تشيلسي". (الامارات 24)

