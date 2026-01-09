تصرف "غير أخلاقي" للاعب عربي خلال مباراة كرة قدم.. هذا ما فعله أمام الحكم (فيديو)

شهدت مباراة الشباب أمام التعاون تصرّفًا وُصف بـ"غير الأخلاقي" من لاعب الشباب عبدالله معتوق عقب نهاية اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من "دوري روشن" للمحترفين، إذ رصدت الكاميرات الناقلة قيامه بالبصق على أحد الأشخاص بعد صافرة النهاية. وبحسب المعطيات، تتجه "لجنة الانضباط والأخلاق" لفرض عقوبة على اللاعب خلال الساعات المقبلة. عبدالله معتوق لاعب الشباب يقوم بالبصق على الحكم ماجد الشمراني الحكم يقوم بإستدعاءه من غرفة الملابس واشهار الكرت الاحمر ضده كم راح تصدر عقوبة البصق على اللاعب من لجنة الانضباط؟؟ pic.twitter.com/Rt5GNuviyR — احمد المعلمي MBS🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@AhmedALJedaani) January 9, 2026 ميدانيًا، خسر الشباب أمام التعاون بهدفين من دون رد، ليتجمّد رصيده عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث.