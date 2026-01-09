تصرف "غير أخلاقي" للاعب عربي خلال مباراة كرة قدم.. هذا ما فعله أمام الحكم (فيديو)

شهدت مباراة الشباب أمام التعاون تصرّفًا وُصف بـ"غير الأخلاقي" من لاعب الشباب عبدالله معتوق عقب نهاية اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من " " للمحترفين، إذ رصدت الكاميرات الناقلة قيامه بالبصق على أحد الأشخاص بعد صافرة النهاية.

وبحسب المعطيات، تتجه " والأخلاق" لفرض عقوبة على اللاعب خلال الساعات المقبلة.

عبدالله معتوق لاعب الشباب يقوم بالبصق على الحكم



الحكم يقوم بإستدعاءه من غرفة الملابس واشهار الكرت ضده



كم راح تصدر عقوبة البصق على اللاعب من لجنة الانضباط؟؟

ميدانيًا، خسر الشباب أمام التعاون بهدفين من دون رد، ليتجمّد رصيده عند 8 نقاط في عشر، فيما رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث.