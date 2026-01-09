تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصرف "غير أخلاقي" للاعب عربي خلال مباراة كرة قدم.. هذا ما فعله أمام الحكم (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:00
شهدت مباراة الشباب أمام التعاون تصرّفًا وُصف بـ"غير الأخلاقي" من لاعب الشباب عبدالله معتوق عقب نهاية اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبدالله في بريدة ضمن الجولة الرابعة عشرة من "دوري روشن" للمحترفين، إذ رصدت الكاميرات الناقلة قيامه بالبصق على أحد الأشخاص بعد صافرة النهاية.

وبحسب المعطيات، تتجه "لجنة الانضباط والأخلاق" لفرض عقوبة على اللاعب خلال الساعات المقبلة.

ميدانيًا، خسر الشباب أمام التعاون بهدفين من دون رد، ليتجمّد رصيده عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

 
 
