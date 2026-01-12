من الليغا إلى أوروبا… كيف صنع برشلونة إمبراطوريته الكروية

يُعد نادي من أعمدة العالمية منذ تأسيسه عام 1899، تحت شعار "أكثر من مجرد نادٍ"، بعدما بنى سجلًا حافلًا بالألقاب محليًا وقاريًا ودوليًا.



على الصعيد المحلي، تُوِّج برشلونة بلقب 28 مرة (أولها 1928–29 وآخرها 2024–25)، وهو ثاني أكثر المتوجين بعد . كما يحمل الرقم القياسي في كأس ملك بـ32 لقبًا (آخرها 2024–25)، إضافة إلى 16 لقبًا في السوبر الإسباني (آخرها 2026).



قاريًا، أحرز 5 مرات (1992–2015)، واحتفظ برقم قياسي في كأس الكؤوس الأوروبية بـ4 ألقاب، إلى جانب 5 ألقاب في السوبر . أما عالميًا فحصد للأندية 3 مرات (2009–2015).



ويُضاف إلى ذلك ألقاب أخرى مثل الدوري الأوروبي/كأس المعارض (3)، كأس إيفا دوارتي (3)، كأس الدوري الإسباني (2) وكأس لاتين (2).



بالمحصلة، جمع برشلونة 102 بطولة رسمية عبر تاريخه، ليبقى ضمن أكثر الأندية تتويجًا وتأثيرًا في اللعبة.

Advertisement