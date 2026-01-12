تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
من الليغا إلى أوروبا… كيف صنع برشلونة إمبراطوريته الكروية
Lebanon 24
12-01-2026
|
03:24
photos
يُعد نادي
برشلونة
من أعمدة
كرة القدم
العالمية منذ تأسيسه عام 1899، تحت شعار "أكثر من مجرد نادٍ"، بعدما بنى سجلًا حافلًا بالألقاب محليًا وقاريًا ودوليًا.
على الصعيد المحلي، تُوِّج برشلونة بلقب
الدوري الإسباني
28 مرة (أولها 1928–29 وآخرها 2024–25)، وهو ثاني أكثر المتوجين بعد
ريال مدريد
. كما يحمل الرقم القياسي في كأس ملك
إسبانيا
بـ32 لقبًا (آخرها 2024–25)، إضافة إلى 16 لقبًا في السوبر الإسباني (آخرها 2026).
قاريًا، أحرز
دوري أبطال أوروبا
5 مرات (1992–2015)، واحتفظ برقم قياسي في كأس الكؤوس الأوروبية بـ4 ألقاب، إلى جانب 5 ألقاب في السوبر
الأوروبي
. أما عالميًا فحصد
كأس العالم
للأندية 3 مرات (2009–2015).
ويُضاف إلى ذلك ألقاب أخرى مثل الدوري الأوروبي/كأس المعارض (3)، كأس إيفا دوارتي (3)، كأس الدوري الإسباني (2) وكأس لاتين (2).
بالمحصلة، جمع برشلونة 102 بطولة رسمية عبر تاريخه، ليبقى ضمن أكثر الأندية تتويجًا وتأثيرًا في اللعبة.
