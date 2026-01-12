تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

من الليغا إلى أوروبا… كيف صنع برشلونة إمبراطوريته الكروية

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1467273-639038103005708054.jpg
Doc-P-1467273-639038103005708054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد نادي برشلونة من أعمدة كرة القدم العالمية منذ تأسيسه عام 1899، تحت شعار "أكثر من مجرد نادٍ"، بعدما بنى سجلًا حافلًا بالألقاب محليًا وقاريًا ودوليًا.

على الصعيد المحلي، تُوِّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني 28 مرة (أولها 1928–29 وآخرها 2024–25)، وهو ثاني أكثر المتوجين بعد ريال مدريد. كما يحمل الرقم القياسي في كأس ملك إسبانيا بـ32 لقبًا (آخرها 2024–25)، إضافة إلى 16 لقبًا في السوبر الإسباني (آخرها 2026).

قاريًا، أحرز دوري أبطال أوروبا 5 مرات (1992–2015)، واحتفظ برقم قياسي في كأس الكؤوس الأوروبية بـ4 ألقاب، إلى جانب 5 ألقاب في السوبر الأوروبي. أما عالميًا فحصد كأس العالم للأندية 3 مرات (2009–2015).

ويُضاف إلى ذلك ألقاب أخرى مثل الدوري الأوروبي/كأس المعارض (3)، كأس إيفا دوارتي (3)، كأس الدوري الإسباني (2) وكأس لاتين (2).

بالمحصلة، جمع برشلونة 102 بطولة رسمية عبر تاريخه، ليبقى ضمن أكثر الأندية تتويجًا وتأثيرًا في اللعبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرزها كأس العالم.. تعرف على أهم الأحداث الكروية في 2026
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف كشف فليك "الجاسوس" داخل غرف ملابس برشلونة؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أعلنا أكثر من مرة عدم نيتنا صنع سلاح نووي وجاهزون لعمليات التفتيش الدولية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإسباني

كأس العالم

ريال مدريد

كرة القدم

الأوروبي

إسبانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-01-12
Lebanon24
02:35 | 2026-01-12
Lebanon24
01:11 | 2026-01-12
Lebanon24
00:15 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
16:30 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24