Najib Mikati
رياضة

قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة

Lebanon 24
20-01-2026 | 06:03
تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية بشأن فيران توريس مهاجم الفريق الكتالوني قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي بحسب ما أوضحته تقارير صحفية إسبانية.
 
ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على سلافيا براغ مساء يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن فيران توريس لن يسافر مع برشلونة إلى التشيك لمواجهة سلافيا براغ.

وكان المهاجم الإسباني أنهى مباراة ريال سوسيداد وهو يعاني من آلام في أوتار الركبة وبالتالي سيغيب عن المواجهة المقبلة. (روسيا اليوم) 
 
 
