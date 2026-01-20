قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة

تلقى نادي ضربة قوية بشأن فيران توريس مهاجم الفريق الكتالوني قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي بحسب ما أوضحته تقارير صحفية إسبانية.

ومن المقرر أن يحل ضيفا على سلافيا براغ مساء يوم الأربعاء المقبل في الجولة السابعة من عمر بطولة .



وأشارت صحيفة "أس" إلى أن فيران توريس لن يسافر مع برشلونة إلى التشيك لمواجهة سلافيا براغ.



وكان المهاجم الإسباني أنهى مباراة سوسيداد وهو يعاني من آلام في أوتار الركبة وبالتالي سيغيب عن المواجهة المقبلة. (روسيا اليوم)