Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

مونديال 2026 في خطر.. رياح "المقاطعة" تهب من والسبب "سياسي"

Lebanon 24
20-01-2026 | 13:01
مونديال 2026 في خطر.. رياح المقاطعة تهب من والسبب سياسي
مونديال 2026 في خطر.. رياح المقاطعة تهب من والسبب سياسي photos 0
تواجه بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل في أمريكا الشمالية، تهديداً غير مسبوق، مع تصاعد الأصوات في ألمانيا للمطالبة بمقاطعة البطولة أو حتى إلغائها، رداً على التوجهات السياسية والاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في تصريح لافت لوكالة "فرانس برس"، أكدت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الرياضة، كريستيان شندرلاين، أن الحكومة الاتحادية لن تتدخل مباشرة في قرار المشاركة، تاركة مهمة التقييم للاتحاد الألماني لكرة القدم و"الفيفا". ومع تشديدها على احترام "استقلالية الرياضة"، إلا أنها تركت الباب مفتوحاً أمام الاتحادات لاتخاذ موقف حازم تجاه واشنطن.

أسباب الأزمة: من غرينلاند إلى الرسوم الجمركية

تتجاوز جذور الأزمة المستطيل الأخضر لتصل إلى صراعات سياسية واقتصادية عميقة، أبرزها:

-أزمة غرينلاند: رغبة ترامب في الاستحواذ على الجزيرة التابعة للتاج الدنماركي.
-الحرب التجارية: تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول الأوروبية.

وفي هذا السياق، صرح النائب رودريش كيزفيتر بأنه "من الصعب تخيل مشاركة أوروبية" إذا نُفذت التهديدات، بينما طالب النائب يورغن هارت بإلغاء البطولة كخيار أخير للضغط على الرئيس الأمريكي.

انقسام الشارع وانحياز "الفيفا"

كشف استطلاع أجراه معهد "إنسا" (INSA) عن انقسام حاد؛ حيث أيد 47% من الألمان فكرة المقاطعة حال ضم غرينلاند، وهو موقف استثنائي لدولة لم تغب عن المونديال منذ عام 1950.

وتأتي هذه التطورات في وقت تثير فيه العلاقة الوثيقة بين ترامب ورئيس الفيفا جاني إنفانتينو انتقادات واسعة، خاصة بعد منح ترامب "جائزة السلام" المستحدثة، مما اعتبره مراقبون أوروبيون انحيازاً سياسياً للمنظمة الدولية.

رياضة

متفرقات

دونالد ترامب

الألمانية

المقاطعة

الأوروبي

الجزيرة

الشمالي

دونالد

واشنطن

