بسبب "كأس أفريقيا".. مكالمة خاصة من رونالدو لماني بعد اعتلاء عرش القارة

Lebanon 24
20-01-2026 | 15:30
بسبب كأس أفريقيا.. مكالمة خاصة من رونالدو لماني بعد اعتلاء عرش القارة
كشف ساديو ماني، قائد المنتخب السنغالي ونجم نادي النصر السعودي، عن كواليس المكالمة التي تلقاها من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب قيادته لـ "أسود التيرانغا" للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.


أكد ماني أن رونالدو بادر بالاتصال به لتهنئته باللقب القاري، قائلاً: "أخبرني كريستيانو أنه شاهد المباراة النهائية كاملة وقدم لي التهنئة". ويأتي هذا التتويج بعد فوز السنغال على المغرب بهدف في النهائي الذي أقيم بالرباط، حيث حصد ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة، قبل أن يعلن رسمياً أن هذه النسخة هي الأخيرة في مشواره مع المنتخب الوطني.

وبتحقيقها اللقب القاري الثاني في تاريخها، ستنتعش خزينة الاتحاد السنغالي بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار من "الكاف"، وهي القيمة الأعلى في تاريخ المسابقة. وبالتوازي مع ذلك، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عن منح مكافآت مالية إضافية للاعبين تقديراً لهذا الإنجاز التاريخي.

كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
"كأس أفريقيا 2025" تضخ سيولة في اقتصاد المغرب!
مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام
