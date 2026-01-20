تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بسبب "كأس أفريقيا".. مكالمة خاصة من رونالدو لماني بعد اعتلاء عرش القارة
Lebanon 24
20-01-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف ساديو ماني، قائد المنتخب السنغالي ونجم نادي النصر السعودي، عن كواليس المكالمة التي تلقاها من زميله
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، عقب قيادته لـ "أسود التيرانغا" للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.
أكد ماني أن
رونالدو
بادر
بالاتصال به لتهنئته باللقب القاري، قائلاً: "أخبرني كريستيانو أنه شاهد المباراة النهائية كاملة وقدم لي التهنئة". ويأتي هذا التتويج بعد فوز السنغال على
المغرب
بهدف في النهائي الذي أقيم بالرباط، حيث حصد ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة، قبل أن يعلن رسمياً أن هذه النسخة هي الأخيرة في مشواره مع المنتخب الوطني.
وبتحقيقها اللقب القاري الثاني في تاريخها، ستنتعش خزينة الاتحاد السنغالي بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار من "الكاف"، وهي القيمة الأعلى في تاريخ المسابقة. وبالتوازي مع ذلك، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عن منح مكافآت مالية إضافية للاعبين تقديراً لهذا الإنجاز التاريخي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
Lebanon 24
كأس أفريقيا 2025 في المغرب: الإثارة تتواصل والجدل يزداد حول "الفيفا" و"الكاف"
21/01/2026 10:02:21
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
Lebanon 24
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
21/01/2026 10:02:21
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأس أفريقيا 2025" تضخ سيولة في اقتصاد المغرب!
Lebanon 24
"كأس أفريقيا 2025" تضخ سيولة في اقتصاد المغرب!
21/01/2026 10:02:21
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام
Lebanon 24
مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام
21/01/2026 10:02:21
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
البرتغالي
أفريقيا
السعود
المغرب
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
Lebanon 24
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
02:24 | 2026-01-21
21/01/2026 02:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أساطير الكرة على العشب الأخضر
Lebanon 24
أساطير الكرة على العشب الأخضر
01:40 | 2026-01-21
21/01/2026 01:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
Lebanon 24
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
23:49 | 2026-01-20
20/01/2026 11:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يفتتح عهد أربيلوا.. ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية
Lebanon 24
مبابي يفتتح عهد أربيلوا.. ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية
23:21 | 2026-01-20
20/01/2026 11:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
Lebanon 24
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
23:00 | 2026-01-20
20/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
09:25 | 2026-01-20
20/01/2026 09:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:24 | 2026-01-21
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
01:40 | 2026-01-21
أساطير الكرة على العشب الأخضر
23:49 | 2026-01-20
صفعة في القطب.. بودو يُسقط السيتي فهل هذا أكثر من مجرد عثرة؟
23:21 | 2026-01-20
مبابي يفتتح عهد أربيلوا.. ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية
23:00 | 2026-01-20
أسطورة الـ NBA شاكيل أونيل يشارك الرئيس التركي فعاليات رياضية
16:30 | 2026-01-20
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
21/01/2026 10:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24