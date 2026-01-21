تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة

Lebanon 24
21-01-2026 | 10:47
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
تأكد غياب إيمرسون بالميري مدافع فريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا التي تقام في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بسبب إصابة في الفخذ.
 
وذكر مارسيليا أن بالميري، الذي انضم من ويستهام بشكل دائم في أيلول الماضي، تعرض للإصابة في أثناء المران.

وأضاف النادي الفرنسي في بيان نشره على موقعه أن "الفحوص الطبية أظهرت وجود تمزق في فخذ اللاعب الأيسر"، دون الإفصاح عن مدة غيابه عن الملاعب.

في المقابل، ربما يحصل ليفربول على دفعة قوية بعودة نجمه المصري محمد صلاح من كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة مارسيليا. (روسيا اليوم) 
دوري أبطال أوروبا

المصري محمد صلاح

روسيا اليوم

المصري محمد

لكرة القدم

محمد صلاح

كرة القدم

من اليوم

