قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة

تأكد غياب إيمرسون بالميري مدافع فريق مارسيليا الفرنسي ، عن مواجهة في التي تقام في وقت لاحق الأربعاء بسبب إصابة في الفخذ.

وذكر مارسيليا أن بالميري، الذي انضم من ويستهام بشكل دائم في أيلول الماضي، تعرض للإصابة في أثناء المران.



وأضاف النادي الفرنسي في بيان نشره على موقعه أن "الفحوص الطبية أظهرت وجود تمزق في فخذ اللاعب الأيسر"، دون الإفصاح عن مدة غيابه عن الملاعب.



في المقابل، ربما يحصل ليفربول على دفعة قوية بعودة نجمه من كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة مارسيليا. (روسيا اليوم)