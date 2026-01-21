ليفربول يهزم مارسيليا بثلاثية في دوري الأبطال

أنعش ليفربول الإنكليزي آماله في التأهل إلى دور الـ16 مباشرة ببطولة ، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-0 على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الأربعاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.





فعلى ملعب فيلودروم، افتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا، الهدف الثاني للفريق الأحمر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.



وأضاف البديل الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.



وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، وذلك بعد عودته لفريق المدرب الهولندي رني سلوت، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم ، التي اختتمت مؤخرا بالمغرب.

ويأتي هذا الفوز ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة لسلوت، لا سيما بعد تعادل الفريق في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارتين، إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.



يذكر أن الأندية التي ستحصل على المراكز الثمانية الأولى ستصعد مباشرة إلى دور الـ16 في البطولة، بينما يتعين على الأندية الحاصلة على المراكز من التاسع حتى الـ24 خوض الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.