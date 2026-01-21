تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ليفربول يهزم مارسيليا بثلاثية في دوري الأبطال
Lebanon 24
21-01-2026
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنعش ليفربول الإنكليزي آماله في التأهل إلى دور الـ16 مباشرة ببطولة
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-0 على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الأربعاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.
فعلى ملعب فيلودروم، افتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا، الهدف الثاني للفريق الأحمر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.
وأضاف البديل الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.
وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، وذلك بعد عودته لفريق المدرب الهولندي رني سلوت، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم
أفريقيا
، التي اختتمت مؤخرا بالمغرب.
ويأتي هذا الفوز ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة لسلوت، لا سيما بعد تعادل الفريق في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم مقابل خسارتين، إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.
يذكر أن الأندية التي ستحصل على المراكز الثمانية الأولى ستصعد مباشرة إلى دور الـ16 في البطولة، بينما يتعين على الأندية الحاصلة على المراكز من التاسع حتى الـ24 خوض الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأهلي يتطلع لنتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي في دوري الأبطال
Lebanon 24
الأهلي يتطلع لنتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي في دوري الأبطال
22/01/2026 08:28:36
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
22/01/2026 08:28:36
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غلطة سراي يسقط بهدف صادم في معقله ضمن دوري الأبطال
Lebanon 24
غلطة سراي يسقط بهدف صادم في معقله ضمن دوري الأبطال
22/01/2026 08:28:36
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
Lebanon 24
تشيلسي يستضيف بافوس في محطة تاريخية بدوري الأبطال
22/01/2026 08:28:36
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
لكرة القدم
كرة القدم
أرجنتيني
إنكليزي
أفريقيا
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
Lebanon 24
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
10:47 | 2026-01-21
21/01/2026 10:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو "ميسي المغرب" الذي وقع لتشيلسي؟
Lebanon 24
من هو "ميسي المغرب" الذي وقع لتشيلسي؟
09:40 | 2026-01-21
21/01/2026 09:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء استثنائي يجمع أردوغان وشاكيل أونيل في إسطنبول
Lebanon 24
لقاء استثنائي يجمع أردوغان وشاكيل أونيل في إسطنبول
07:30 | 2026-01-21
21/01/2026 07:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر
Lebanon 24
شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر
04:38 | 2026-01-21
21/01/2026 04:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة
Lebanon 24
مدفيديف إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة
04:04 | 2026-01-21
21/01/2026 04:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:47 | 2026-01-21
قبيل مواجهة ليفربول.. مارسيليا يتلقى ضربة مؤثرة
09:40 | 2026-01-21
من هو "ميسي المغرب" الذي وقع لتشيلسي؟
07:30 | 2026-01-21
لقاء استثنائي يجمع أردوغان وشاكيل أونيل في إسطنبول
04:38 | 2026-01-21
شهدت مباريات حماسية.. اختتام منافسات دورة "HARRYSON CUP" المفتوحة للسنوكر
04:04 | 2026-01-21
مدفيديف إلى الدور الثالث في أستراليا المفتوحة
03:11 | 2026-01-21
لماذا كانت خسارة السيتي المفاجئة بمثابة خبر سيئ للغاية لبيب غوارديولا؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 08:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24