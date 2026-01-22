تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

ريال مدريد يفكر في عودة أنشيلوتي

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:19
ريال مدريد يفكر في عودة أنشيلوتي
ريال مدريد يفكر في عودة أنشيلوتي photos 0
أفادت تقارير صحفية بنية إدارة ريال مدريد وضع اسم كارلو أنشيلوتي ضمن الخيارات المطروحة لقيادة الفريق في الموسم المقبل في حال قرر النادي تغيير الجهاز الفني بعد نهاية الموسم الحالي.
ويستند هذا الاهتمام إلى مسيرة أنشيلوتي الناجحة مع ريال مدريد في فتراته السابقة، والتي تضمنت تحقيق بطولات محلية وقارية وترسيخ أسلوب فني مميز داخل الفريق، ما يجعله خيارا جذابا لعشاق النادي وللإدارة في وقت تواجه فيه فترة إعادة بناء فنية.

من جانبه، ارتبط اسم أنشيلوتي في الموسم الماضي بالرحيل عن ريال مدريد لتولي تدريب منتخب البرازيل استعدادا لمونديال 2026، وهو المنصب الذي بدأ فيه بالفعل بعد نهاية موسم 2024–2025 وتعيينه رسميا على رأس الجهاز الفني للسيليساو، مع استمرار محادثات متقدمة حول تمديد عقده حتى 2030.

ورغم هذه الارتباطات الحالية، يبقى ملف مستقبل أنشيلوتي مفتوحا، خاصة مع بدء الأندية الكبرى في رسم ملامح مشاريعها الفنية للمواسم القادمة، ودخول نادي ريال مدريد في مرحلة تقييم لبدائل الجهاز الفني بعد رحيل المدرب السابق تشابي ألونسو.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن من ريال مدريد أو من أنشيلوتي نفسه حول احتمال عودته لتدريب النادي الإسباني، ما يجعل التكهنات مستمرة حول ما إذا كان سينهي مرحلته الحالية مع البرازيل قبل التفكير في العودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو.
ملعب سانتياغو برنابيو

نادي ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي

ملعب سانتياغو

ريال مدريد

البرازيل

سانتياغو

القادمة

