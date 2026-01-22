فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"

يجهّز السعودي عرضاً خرافيّاً لضم اللاعب البرازيلي ، مهاجم ، خلال انتقالات الصيف المقبل.



وقال الإعلامي بن جاكوبس إن النادي الأهلي ناقش التعاقد مع ، وقدم عرضًا خرافيًا له، وأضاف: "الأهلي قدم عقدًا يصل إلى مليار جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي".



وأضاف: "لا يزال يرغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، لكن المحادثات توقفت عندما كان ألونسو في النادي، ولم تجدد بعد رحيله". (ارم نيوز)



