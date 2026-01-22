تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من "ريال مدريد"

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:00
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من ريال مدريد
فريق سعوديّ يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ فينيسيوس جونيور من ريال مدريد photos 0
يجهّز النادي الأهلي السعودي عرضاً خرافيّاً لضم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال انتقالات الصيف المقبل.

وقال الإعلامي بن جاكوبس إن النادي الأهلي ناقش التعاقد مع جونيور، وقدم عرضًا خرافيًا له، وأضاف: "الأهلي قدم عقدًا يصل إلى مليار جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي".

وأضاف: "لا يزال ريال مدريد يرغب في تمديد عقد اللاعب البرازيلي، لكن المحادثات توقفت عندما كان تشابي ألونسو في النادي، ولم تجدد بعد رحيله". (ارم نيوز)
