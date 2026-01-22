برقمٍ قياسيّ جديد... رونالدو يدخل التاريخ مع النصر

سجّل اللاعب رقماً تاريخيّاً جديداً مع فريقه النصر السعوديّ، بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي في كافة البطولات.



وسجل هدفا في شباك ضمك، وساهم في فوز النصر بنتيجة 2-1 في المباراة.



ورفع رونالدو رصيده إلى 116 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات منذ وصوله في كانون الثاني 2023، متخطيا حمد الله الذي سجل 115 هدفا بقميص النصر ويلعب حاليا في صفوف نادي . (روسيا اليوم)

