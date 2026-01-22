تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

برقمٍ قياسيّ جديد... رونالدو يدخل التاريخ مع النصر

Lebanon 24
22-01-2026 | 16:28
برقمٍ قياسيّ جديد... رونالدو يدخل التاريخ مع النصر
سجّل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً تاريخيّاً جديداً مع فريقه النصر السعوديّ، بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي في كافة البطولات.

وسجل رونالدو هدفا في شباك ضمك، وساهم في فوز النصر بنتيجة 2-1 في المباراة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 116 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات منذ وصوله في كانون الثاني 2023، متخطيا المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 115 هدفا بقميص النصر ويلعب حاليا في صفوف نادي الشباب السعودي. (روسيا اليوم)
البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

الشباب السعودي

روسيا اليوم

عبد الرزاق

البرتغالي

البرتغال

