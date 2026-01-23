تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
15
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لاعب الهلال يعلن الرحيل رسميًا
Lebanon 24
23-01-2026
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن كايو سيزار لاعب
الهلال
بشكل رسمي رحيله عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.
وقال كايو سيزار للاعلاميين بعد فوز الهلال على
الفيحاء
:" سأذهب إلى كورنثيانز البرازيلي وأستعد للسفر والرحيل عن
الرياض
".
ووافق الهلال على رحيل سيزار الشباب صاحب الـ 20 عامًا في كانون الثاني الجاري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
Lebanon 24
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
23/01/2026 12:07:37
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزاغي يعلن خططه قبل مواجهة الهلال والخلود
Lebanon 24
إنزاغي يعلن خططه قبل مواجهة الهلال والخلود
23/01/2026 12:07:37
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم بورسين يُعلن ارتباطه رسميّاً... من هي حبيبته؟
Lebanon 24
كرم بورسين يُعلن ارتباطه رسميّاً... من هي حبيبته؟
23/01/2026 12:07:37
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: ترامب قد يعلن رسمياً عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية قبل عيد الميلاد مباشرة
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: ترامب قد يعلن رسمياً عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية قبل عيد الميلاد مباشرة
23/01/2026 12:07:37
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل
الفيحاء
الرياض
هلال ب
رياض
كورن
هلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
04:54 | 2026-01-23
23/01/2026 04:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غموض أنفيلد.. صراع أوروبي–سعودي على محمد صلاح فمن سيكسب؟
Lebanon 24
غموض أنفيلد.. صراع أوروبي–سعودي على محمد صلاح فمن سيكسب؟
04:30 | 2026-01-23
23/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة للاعبة الأكثر جاذبية في العالم
Lebanon 24
خطوة جديدة للاعبة الأكثر جاذبية في العالم
03:54 | 2026-01-23
23/01/2026 03:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب
Lebanon 24
خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب
03:09 | 2026-01-23
23/01/2026 03:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً
Lebanon 24
فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً
01:20 | 2026-01-23
23/01/2026 01:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:54 | 2026-01-23
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
04:30 | 2026-01-23
غموض أنفيلد.. صراع أوروبي–سعودي على محمد صلاح فمن سيكسب؟
03:54 | 2026-01-23
خطوة جديدة للاعبة الأكثر جاذبية في العالم
03:09 | 2026-01-23
خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب
01:20 | 2026-01-23
فيني جونيور نجم الأسبوع أوروبياً
00:40 | 2026-01-23
بعد أن أضاع ركلة الجزاء بتنفيذ كارثي وفاشل.. لاعب تظاهر بالاصابة (فيديو)
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 12:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24