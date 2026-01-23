لاعب الهلال يعلن الرحيل رسميًا

أعلن كايو سيزار لاعب بشكل رسمي رحيله عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال كايو سيزار للاعلاميين بعد فوز الهلال على :" سأذهب إلى كورنثيانز البرازيلي وأستعد للسفر والرحيل عن ".



ووافق الهلال على رحيل سيزار الشباب صاحب الـ 20 عامًا في كانون الثاني الجاري.