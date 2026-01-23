تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب
Lebanon 24
23-01-2026
|
03:09
photos
أعلن برونو جينيزيو، مدرب ليل الفرنسي، أخبارًا "حزينة" بشأن لاعبه
الجزائري
نبيل بن طالب، عقب مواجهة
سيلتا فيغو
في
الدوري الأوروبي
التي خسرها فريقه 2-1.
وبعد 9 دقائق فقط من انطلاق المباراة، غادر بن طالب بسبب التحام مع أحد لاعبي المنافس، سقط على إثره بطريقة سيئة على كتفه.
وقال جينيزيو في تصريحات لصحيفة "صوت
الشمال
"
الفرنسية
إن "الوضع غير مبشر" بالنسبة لبن طالب، مشيرًا إلى أن الفحص الأولي يُظهر معاناته من إصابة جدية على مستوى الكتف. وأضاف أن كل المؤشرات توحي بوجود خلع في الكتف، معربًا عن حزنه عليه، لا سيما أنه بذل مجهودات كبيرة لاستعادة مستواه في الفترة الماضية.
وأوضح المدرب أن الأيام المقبلة ستكشف تفاصيل أكثر حول طبيعة الإصابة ومدة الغياب، مع الأمل في استعادة خدماته سريعًا.
وفي المقابل، أشاد جينيزيو بالجزائري الآخر
عيسى
ماندي الذي عوّض بن طالب، ولعب كوسط ميدان دفاعي على غير العادة، معتبرًا أنه أدى دوره "على أكمل وجه" رغم أن هذا المركز ليس اختصاصه، مشددًا على أنه اضطر لذلك بفعل الظروف. (العين)
