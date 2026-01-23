تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:09
A-
A+
خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب
خبر محزن في ليل.. جينيزيو يرجّح إصابة خطِرة لبن طالب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن برونو جينيزيو، مدرب ليل الفرنسي، أخبارًا "حزينة" بشأن لاعبه الجزائري نبيل بن طالب، عقب مواجهة سيلتا فيغو في الدوري الأوروبي التي خسرها فريقه 2-1.

وبعد 9 دقائق فقط من انطلاق المباراة، غادر بن طالب بسبب التحام مع أحد لاعبي المنافس، سقط على إثره بطريقة سيئة على كتفه.

وقال جينيزيو في تصريحات لصحيفة "صوت الشمال" الفرنسية إن "الوضع غير مبشر" بالنسبة لبن طالب، مشيرًا إلى أن الفحص الأولي يُظهر معاناته من إصابة جدية على مستوى الكتف. وأضاف أن كل المؤشرات توحي بوجود خلع في الكتف، معربًا عن حزنه عليه، لا سيما أنه بذل مجهودات كبيرة لاستعادة مستواه في الفترة الماضية.

وأوضح المدرب أن الأيام المقبلة ستكشف تفاصيل أكثر حول طبيعة الإصابة ومدة الغياب، مع الأمل في استعادة خدماته سريعًا.

وفي المقابل، أشاد جينيزيو بالجزائري الآخر عيسى ماندي الذي عوّض بن طالب، ولعب كوسط ميدان دفاعي على غير العادة، معتبرًا أنه أدى دوره "على أكمل وجه" رغم أن هذا المركز ليس اختصاصه، مشددًا على أنه اضطر لذلك بفعل الظروف. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يطارد منفذ عملية الدهس قرب الخليل ويرجح أنه أصيب بنيران جنوده
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل طالب وإصابة آخر جراء إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل تطالب إسرائيل بوقف الهجمات التي تعرّض عناصرها للخطر
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة أمس جراء إطلاق نار شمالي قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الأوروبي

سيلتا فيغو

وقال جيني

الفرنسية

الجزائري

الأوروبي

الجزائر

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-01-23
Lebanon24
04:30 | 2026-01-23
Lebanon24
03:54 | 2026-01-23
Lebanon24
02:17 | 2026-01-23
Lebanon24
01:20 | 2026-01-23
Lebanon24
00:40 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24