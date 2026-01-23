تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:55
للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي
للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي photos 0
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي تألقه في الملاعب السعودية ليحقق أحد أهم أهدافه في العام الحالي بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.
 
وأصبح رونالدو على بعد 40 هدفا من الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي وهو ما يسعى لتحقيقه من خلال موسمه الحالي مع النصر بجانب مشاركته مع منتخب البرتغال ببطولة كأس العالم في شهر حزيران المقبل.

ووفقا لشبكة "talkSPORT " فإن كريستيانو رونالدو قد يغادر نادي النصر في صيف 2027 كما أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قد يعتزل كرة القدم نهائيا وأن هناك خططا للاحتفاظ بخدماته حتى حال اعتزاله كرة القدم في أجواء الكرة السعودية.

وأكدت الشبكة أن أحد الأفكار المطروحة تتمثل في بقاء كريستيانو رونالدو في السعودية كمالك لنادي النصر وذلك بزيادة حصته الحالية البالغة 15% من أسهم النادي. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24