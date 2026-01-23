للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي

يواصل النجم قائد النصر السعودي تألقه في الملاعب ليحقق أحد أهم أهدافه في العام الحالي بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.

وأصبح رونالدو على بعد 40 هدفا من الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي وهو ما يسعى لتحقيقه من خلال موسمه الحالي مع النصر بجانب مشاركته مع منتخب البرتغال ببطولة في شهر حزيران المقبل.



ووفقا لشبكة "talkSPORT " فإن قد يغادر نادي النصر في صيف 2027 كما أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قد يعتزل نهائيا وأن هناك خططا للاحتفاظ بخدماته حتى حال اعتزاله كرة القدم في أجواء السعودية.



وأكدت الشبكة أن أحد الأفكار المطروحة تتمثل في بقاء كريستيانو رونالدو في السعودية كمالك لنادي النصر وذلك بزيادة حصته الحالية البالغة 15% من أسهم النادي. (روسيا اليوم)