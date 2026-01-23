تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

إثر نوبة مرضية مفاجئة… وفاة "عملاق" كمال الأجسام (صورة)

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:02
عُثر على بطل كمال الأجسام الإيطالي السابق أندريا لوريني، المعروف بلقب "العملاق"، متوفياً في سريره عن عمر 48 عاماً إثر نوبة مرضية مفاجئة.

تم اكتشاف جثمانه يوم الثلاثاء في منزله بمدينة كياري بمقاطعة بريشا شمال إيطاليا، بعد أن أبلغت والدته ناديا السلطات إثر عجزها عن إيقاظه.

رغم وصول فرق الطوارئ سريعاً، لم يتمكنوا من إنقاذه، وأُعلن رسمياً عن وفاته.

وانتشر خبر رحيله بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيراً موجة كبيرة من التعازي والرسائل المؤثرة من زملائه الرياضيين وسكان مدينته.

وأكدت العائلة أنها رفضت إجراء تشريح للجثة، مشيرة إلى أن الوفاة ناتجة عن مرض مفاجئ تسبب بتوقف قلبه.

مواقع التواصل الاجتماعي

الإيطالي

إيطاليا

الرياض

رياضي

رياض

بيرة

الري

