تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
9
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-4
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
إثر نوبة مرضية مفاجئة… وفاة "عملاق" كمال الأجسام (صورة)
Lebanon 24
23-01-2026
|
14:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على بطل كمال الأجسام
الإيطالي
السابق أندريا لوريني، المعروف بلقب "العملاق"، متوفياً في سريره عن عمر 48 عاماً إثر نوبة مرضية مفاجئة.
تم اكتشاف جثمانه يوم الثلاثاء في منزله بمدينة كياري بمقاطعة بريشا شمال
إيطاليا
، بعد أن أبلغت والدته ناديا السلطات إثر عجزها عن إيقاظه.
رغم وصول فرق الطوارئ سريعاً، لم يتمكنوا من إنقاذه، وأُعلن رسمياً عن وفاته.
وانتشر خبر رحيله بسرعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، مثيراً موجة كبيرة من التعازي والرسائل المؤثرة من زملائه الرياضيين وسكان مدينته.
وأكدت العائلة أنها رفضت إجراء تشريح للجثة، مشيرة إلى أن الوفاة ناتجة عن مرض مفاجئ تسبب بتوقف قلبه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
24/01/2026 04:06:55
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جسّدت دور "الآنسة مان".. وفاة لاعبة كمال الأجسام والممثلة جاين تركا
Lebanon 24
جسّدت دور "الآنسة مان".. وفاة لاعبة كمال الأجسام والممثلة جاين تركا
24/01/2026 04:06:55
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في عز شبابه.. وفاة مُفاجئة لفنان شاب عن عمر 29 عاماً (صورة)
Lebanon 24
في عز شبابه.. وفاة مُفاجئة لفنان شاب عن عمر 29 عاماً (صورة)
24/01/2026 04:06:55
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة "حكواتي فلسطين" (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة "حكواتي فلسطين" (صورة)
24/01/2026 04:06:55
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الإيطالي
إيطاليا
الرياض
رياضي
رياض
بيرة
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد
15:53 | 2026-01-23
23/01/2026 03:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي
Lebanon 24
بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي
10:56 | 2026-01-23
23/01/2026 10:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
Lebanon 24
بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
08:40 | 2026-01-23
23/01/2026 08:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي
Lebanon 24
للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي
05:55 | 2026-01-23
23/01/2026 05:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
Lebanon 24
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
04:54 | 2026-01-23
23/01/2026 04:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:53 | 2026-01-23
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد
10:56 | 2026-01-23
بعد غياب .. صلاح يستعد للظهور مجددا في الدوري الإنكليزي
08:40 | 2026-01-23
بعد رحيل تير شتيغن.. برشلونة يكشف عن "سلاحه السري" في حراسة المرمى
05:55 | 2026-01-23
للحفاظ على بقائه في المملكة.. مهمة جديدة لرونالدو في النصر السعودي
04:54 | 2026-01-23
بعثة "السنساي" للكاراتيه في عمّان لتمثيل لبنان في بطولة الأساطير الدولية
04:30 | 2026-01-23
غموض أنفيلد.. صراع أوروبي–سعودي على محمد صلاح فمن سيكسب؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
24/01/2026 04:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24