إثر نوبة مرضية مفاجئة… وفاة "عملاق" كمال الأجسام (صورة)

عُثر على بطل كمال الأجسام السابق أندريا لوريني، المعروف بلقب "العملاق"، متوفياً في سريره عن عمر 48 عاماً إثر نوبة مرضية مفاجئة.



تم اكتشاف جثمانه يوم الثلاثاء في منزله بمدينة كياري بمقاطعة بريشا شمال ، بعد أن أبلغت والدته ناديا السلطات إثر عجزها عن إيقاظه.



رغم وصول فرق الطوارئ سريعاً، لم يتمكنوا من إنقاذه، وأُعلن رسمياً عن وفاته.



وانتشر خبر رحيله بسرعة على ، مثيراً موجة كبيرة من التعازي والرسائل المؤثرة من زملائه الرياضيين وسكان مدينته.



وأكدت العائلة أنها رفضت إجراء تشريح للجثة، مشيرة إلى أن الوفاة ناتجة عن مرض مفاجئ تسبب بتوقف قلبه.





