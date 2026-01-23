إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد

يوم الجمعة أن مهاجمه الفرنسي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.



وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ 34 عامًا "تعرض لإصابة عضلية طفيفة في الفخذ الأيسر، تم تشخيصها بواسطة الطاقم الطبي للنادي بعد إجراء فحص بالرنين المغناطيسي".

وأضاف البيان أن أصيب خلال حصة تدريبية يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن اللاعب، الذي شارك كبديل في الدقيقة 60 بالتعادل 1-1 أمام غلطة سراي في الجولة السابعة من ، سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة.

وأكد أتلتيكو أن "تطور الإصابة سيحدد موعد عودته إلى المنافسات"، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الأحد على أرضه أمام مايوركا.

وسجل غريزمان 10 أهداف في 30 مباراة هذا الموسم مع أتلتيكو ، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر .