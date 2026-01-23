تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إصابة تبعد "غريزمان" عن صفوف أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
23-01-2026 | 15:53
إصابة تبعد غريزمان عن صفوف أتلتيكو مدريد
أعلن نادي أتلتيكو مدريد يوم الجمعة أن مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ 34 عامًا "تعرض لإصابة عضلية طفيفة في الفخذ الأيسر، تم تشخيصها بواسطة الطاقم الطبي للنادي بعد إجراء فحص بالرنين المغناطيسي".

وأضاف البيان أن غريزمان أصيب خلال حصة تدريبية يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن اللاعب، الذي شارك كبديل في الدقيقة 60 بالتعادل 1-1 أمام غلطة سراي التركي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة.

وأكد أتلتيكو أن "تطور الإصابة سيحدد موعد عودته إلى المنافسات"، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الأحد على أرضه أمام ريال مايوركا.

وسجل غريزمان 10 أهداف في 30 مباراة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة.

دوري أبطال أوروبا

أنطوان غريزمان

أتلتيكو مدريد

أعلن نادي

برشلونة

غريزمان

أوروبا

التركي

