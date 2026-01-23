البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم توصّل إلى تفاهم شفهي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتمديد عقده مع منتخب البرازيل حتى نهائيات كأس العالم 2030.
وبحسب المصادر، يُنتظر توقيع العقد الرسمي خلال شهر شباط المقبل عقب الانتهاء من التفاصيل النهائية، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد البرازيلي بخبرة أنشيلوتي وقدرته على الإبقاء على المنتخب في دائرة المنافسة على أعلى المستويات، لا سيما في البطولات الكبرى وفي مقدمتها مونديال 2026 وما يليه.
ويعتبر مسؤولو الاتحاد أن تجديد العقد يشكل رسالة واضحة بالاستقرار الفني، مع التعويل على الخبرة الطويلة لأنشيلوتي في إدارة البطولات الكبرى والتعامل مع النجوم، إلى جانب أسلوبه الهادئ الذي أثبت فعاليته داخل غرفة ملابس "السيليساو".
وسيوفر الاتفاق المرتقب لأنشيلوتي صلاحيات واسعة لبناء المنتخب على المدى البعيد، عبر المزج بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة، ضمن رؤية تهدف إلى استعادة الهيبة الكاملة لأحد أنجح المنتخبات في تاريخ كرة القدم.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير تتحدث عن اهتمام نادي ريال مدريد بإمكانية التعاقد معه مجددًا في المستقبل.
