هو خليفة "صلاح" المنتظر.. لاعب مصري جديد يتصدر اسمه الصحف الاسبانية

انتشر اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد ، لاعب النادي الأهلي في إسبانيا وذلك بعدما وصفته صحيفة "سبورت" الكتالونية بـ"محمد صلاح الجديد" والموهبة الأكثر إثارة في الملاعب حالياً.



وكشفت الصحيفة أن نادي يضع اللمسات الأخيرة لضم "حمزة" لصفوف فريقه الرديف (برشلونة أتلتيك)، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الأهلي المصري لم تكن سهلة، لكن الاتفاق بات وشيكاً بنظام الإعارة مع خيار شراء يبلغ 3 ملايين ، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.





وترى الإدارة الرياضية في برشلونة أن حمزة هو "الخليفة المنتظر" لصلاح نظراً لإمكانياته الفنية الكبيرة التي أظهرها، بانتظار اكتمال الإجراءات الإدارية فور وصوله للسن القانوني.



