رياضة
"زلزال" ألماني يهدد مونديال 2026.. هل يغيب "المانشافت" عن ملاعب أمريكا؟
Lebanon 24
24-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجر مسؤول بارز في الاتحاد الألماني لكرة القدم "قنبلة" من العيار الثقيل، مهدداً باحتمالية مقاطعة "مانشافت" لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك، في خطوة قد تعيد رسم خارطة العلاقة بين الرياضة والسياسة عالمياً.
وأكد أوكه غوتليش، نائب
رئيس الاتحاد
الألماني ورئيس نادي سانت باولي، أن الوقت حان لنقاش "ملموس" حول
المقاطعة
، مشدداً على أن التطورات السياسية الأخيرة—وعلى رأسها تلويح
واشنطن
بضم "غرينلاند" وفرض رسوم جمركية على دول أوروبية—لم تعد تسمح بالصمت.
وتساءل غوتليش في تصريحات لصحيفة "هامبورغر مورغنبوست" عن المعايير الأخلاقية للمشاركة، مستشهداً بمقاطعة واشنطن لأولمبياد
موسكو
1980، ومعتبراً أن التهديدات الحالية "أكبر بكثير".
ورغم تراجع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن بعض قراراته الاقتصادية، إلا أن التوتر لا يزال سيد الموقف في العواصم الأوروبية؛ فبينما ترفض
فرنسا
فكرة المقاطعة وتراقب الدنمارك الوضع بحذر، يرى غوتليش أن المنظمات الرياضية باتت عاجزة عن وضع "خطوط حمراء" للدفاع عن قيمها، مطالباً رئيسي الاتحاد الألماني و"فيفا" بحسم مواقفهما تجاه ما وصفه بـ "التهديدات السياسية".
