Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف يهزم فيغيريدو

Lebanon 24
25-01-2026 | 08:05
المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف يهزم فيغيريدو
المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف يهزم فيغيريدو photos 0
بقرار حاسم من الحكام، واصل الروسي عمر نورمحمدوف، ابن عم الأسطورة "حبيب"، زحفه نحو عرش وزن "الديك" في منظمة "UFC"، بعدما أذاق البرازيلي ديفيسون فيغيريدو مرارة الهزيمة في ليلة مثيرة بمدينة لاس فيغاس ضمن حدث "UFC 324".

النزال الذي استمر لثلاث جولات شهد تفوقاً واضحاً لنورمحمدوف، الذي لم يكتفِ بالفوز داخل القفص، بل غنم أيضاً 25% من المكافأة المالية لخصمه البرازيلي، بعد فشل الأخير في ضبط وزنه الرسمي قبل المواجهة، ليدفع فيغيريدو ثمن استهتاره مرتين؛ خسارة فنية وعقوبة مالية.

بهذا الانتصار، عزز "عمر" موقعه في المركز الثاني عالمياً، رافعاً سجله المرعب إلى 20 انتصاراً مقابل هزيمة يتيمة، ليثبت للعالم أن "الجينات القتالية" لعائلة نورمحمدوف لا تزال تحكم قبضتها على حلبات الفنون القتالية المختلطة، بانتظار نزال اللقب المرتقب.

