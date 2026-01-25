تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

كريستيان هورنر يقترب من العودة إلى الفورمولا 1 عبر استثمار في فريق ألبين

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:00
أكد فريق ألبين المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1 دخوله في محادثات مع كريستيان هورنر، المدير السابق لفريق ريد بول، بشأن استحواذه على حصة أقلية في الفريق، في خطوة قد تشكل تحولًا مهمًا في مستقبل ألبين داخل البطولة.

ويأتي ذلك بعد خروج هورنر المفاجئ من ريد بول عقب جائزة بريطانيا الكبرى، حيث يسعى للعودة إلى عالم الفورمولا 1 من بوابة جديدة، من خلال قيادة تحالف استثماري يهدف إلى شراء حصة تبلغ 24% من أسهم فريق ألبين.

وأوضح الفريق أن المساهم الحالي «أوترو كابيتال» يدرس بيع حصته ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تموضع الفريق في ظل المنافسة الشديدة في البطولة. وقال ألبين في بيان: «ليس سرًا أن أوترو كابيتال أجرى محادثات أولية لبيع حصته، كما تم الإبلاغ عنه في أكتوبر الماضي».

وأضاف الفريق أن الاهتمام الاستثماري بفرق الفورمولا 1 يشهد تزايدًا ملحوظًا في ظل الارتفاع الكبير في قيمتها السوقية، مشيرًا إلى أن الفريق يتلقى بانتظام عروضًا من مستثمرين محتملين، من بينهم تحالف يضم كريستيان هورنر.

وأكد ألبين أن جميع المحادثات تُجرى مع المساهمين الحاليين فقط، وهما «أوترو كابيتال» التي تملك 24% من الأسهم، ومجموعة رينو المالكة للحصة الأكبر بنسبة 76%، دون وجود مفاوضات مباشرة مع إدارة الفريق أو شخصيات أخرى.

ومع اقتراب موسم 2026 الذي سيشهد تغييرات تنظيمية كبيرة في البطولة، يركز فريق ألبين على تحسين أدائه داخل الحلبة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان دخول هورنر كشريك استثماري قد يمهد لمرحلة جديدة تعيد الفريق إلى المنافسة بقوة في الفورمولا 1.

 
