هل يقيل ليفربول سلوت في الساعات المقبلة؟

أكدت تقارير إعلامية، أن إدارة قررت إقالة مدرب الفريق من منصبه، بعد التعادل المخيب مع بيرنلي في الممتاز.



قال حساب Anfield Papers عبر إكس نقلاً عن الإعلامي بن جاكوبس إنه ستتم إقالة أرني سلوت بعد الخسارة من بورنموث أمس السبت بنتيجة 2-3".

وعانى هذا الموسم من نتائج سلبية كثيرة، حيث لم يحقق الفريق الفوز في آخر 18 مباراة سوى 5 مرات فقط.



ومن المنتظر أن تسفر الساعات القليلة عن الجديد في ملف المدرب .



وفي حال إقالته، يعد مدرب السابق ألونسو أبرز الأسماء المطروحة على طاولة لخلافته في "المقعد الساخن" بأنفيلد.