تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هل يقيل ليفربول سلوت في الساعات المقبلة؟

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:47
A-
A+
هل يقيل ليفربول سلوت في الساعات المقبلة؟
هل يقيل ليفربول سلوت في الساعات المقبلة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي ليفربول قررت إقالة مدرب الفريق أرني سلوت من منصبه، بعد التعادل المخيب مع بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

قال حساب Anfield Papers عبر إكس نقلاً عن الإعلامي بن جاكوبس إنه ستتم إقالة أرني سلوت بعد الخسارة من بورنموث أمس السبت بنتيجة 2-3".
وعانى ليفربول هذا الموسم من نتائج سلبية كثيرة، حيث لم يحقق الفريق الفوز في آخر 18 مباراة سوى 5 مرات فقط.

ومن المنتظر أن تسفر الساعات القليلة القادمة عن الجديد في ملف المدرب الهولندي.

وفي حال إقالته، يعد مدرب ريال مدريد السابق تشابي ألونسو أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النادي لخلافته في "المقعد الساخن" بأنفيلد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لمواجهة برايتون.. سلوت يعلن تشكيلة ليفربول الأساسية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاش حول مستقبل سلوت في ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات متصاعدة على ضربة محتملة ضد إيران خلال الساعات المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

إدارة النادي

نادي ليفربول

ريال مدريد

الهولندي

إنكليزي

القادمة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
Lebanon24
16:00 | 2026-01-25
Lebanon24
15:00 | 2026-01-25
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
11:24 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24