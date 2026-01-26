تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
رياضة
هل يقيل ليفربول سلوت في الساعات المقبلة?
Lebanon 24
26-01-2026
|
00:47
أكدت تقارير إعلامية، أن إدارة
نادي ليفربول
قررت إقالة مدرب الفريق
أرني
سلوت
من منصبه، بعد التعادل المخيب مع بيرنلي في
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
قال حساب Anfield Papers عبر إكس نقلاً عن الإعلامي بن جاكوبس إنه ستتم إقالة أرني سلوت بعد الخسارة من بورنموث أمس السبت بنتيجة 2-3".
وعانى
ليفربول
هذا الموسم من نتائج سلبية كثيرة، حيث لم يحقق الفريق الفوز في آخر 18 مباراة سوى 5 مرات فقط.
ومن المنتظر أن تسفر الساعات القليلة
القادمة
عن الجديد في ملف المدرب
الهولندي
.
وفي حال إقالته، يعد مدرب
ريال مدريد
السابق
تشابي
ألونسو أبرز الأسماء المطروحة على طاولة
إدارة النادي
لخلافته في "المقعد الساخن" بأنفيلد.
